Руководство маслозавода «Экотранс», на который регулярно жалуются жители микрорайона Николаева Намыв, согласилось установить фильтры и сделать шумоизоляцию.

Об этом рассказал глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким в ходе онлайн-брифинга, передают НикВести.

Так, две основные проблемы, на которые жалуются николаевцы, это выбросы и шум. С представителями завода достигли договоренности об установке фильтров и проведении шумоизоляционных мероприятий.

— Мы проводили встречу с руководством «Экотранса», изучили вопрос по поводу вреда и мероприятий, которые они сейчас собираются делают. После 21 числа должен вернуться в страну один из собственников «Экотранса» и я хочу проговорить с ним реальные шаги, когда это может быть исправлено. Там две проблемы. Первая — выбросы, экологическая проблема. Завод заказал фильтры, там большой срок на изготовление, 3 или 4 месяца. И они пытаются шумоизолировать галерею, которая используется в технологическом процессе, которая гремит. И мы сейчас рассматриваем возможность замены механической подачи на пневматическую, — рассказал Виталий Ким.

Ранее мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что депутат облсовета, глава партии «Наш край» в области Юрий Кормышкин «терроризирует» жителей Заводского района шумом и вонью. Так мэр отреагировал на обращение горожан по поводу работы маслоэкстракционного завода «Экотранс».

Напомним, жители дома Озерная, 39 пожаловались Татьяне Домбровской, которую партия «Слуга народа» выдвинула кандидатом в мэры Николаева, на маслозавод «Экотранс», выбросы которого вредят их здоровью.

Проблема загрязнения воздуха заводом «Экотранс» поднималась еще в 2010 году. Тогда Николаевский городской совет подал в суд на маслоэкстракционный завод.

В марте 2011 года Госуправление охраны окружающей природной среды установило, что предприятие осуществляет сверхнормативные выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух и запретило работу завода. При этом, в апреле в Николаевской облгосадминистрации рассказали, что если руководство завода не обеспечит экологическую безопасность работы этого предприятия, оно работать не будет.

Стоит отметить, что все судебные решения по работе в черте города «Экотранса» были вынесены в пользу завода. Кроме того, завод выиграл суд последней инстанции.

22 октября 2020 года в рамках проведения досудебного расследования, начатого по многочисленным жалобам жителей Заводского района Николаева на выбросы в воздух и шум в ночное время со стороны маслозавода, на предприятии прошли обыски.

Также специалисты Государственной экологической инспекции нашли нарушения в работе маслозавода «Экотранс».