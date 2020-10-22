В четверг, 22 октября, в рамках проведения досудебного расследования, начатого по многочисленным жалобам жителей Заводского района Николаева, в полиции и других службах на выбросы в воздух и шум в ночное время со стороны местного маслозавода, на территории предприятия проводятся следственные действия.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Николаевской области.

Уголовное производство начато по части 1 статьи 241 УК «Загрязнение атмосферного воздуха».

Досудебным расследованием установлено, что должностные лица, злоупотребляя своим служебным положением, нарушают требования разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарным источникам, что приводит к загрязнению, вредного для жизни, здоровья людей или для окружающей среды.

Поэтому следователи Следственного управления ГУНП в Николаевской области с привлечением специалистов Государственной экологической инспекции, Главного управления Госпотребслужбы и управления Гоструда в Николаевской области сейчас проводят следственные мероприятия с целью осуществления замеров и проверки выполнения всех условий разрешения.

К мероприятиям правоохранителей на территории завода в целях поддержки сопровождали сотрудники роты полиции особого назначения на случай неправомерных действий, обеспечивая возможность начать следственные действия. Территорию предприятия спецназовцы не посещали. Сейчас следственные действия продолжаются.

Ранее мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что депутат облсовета, глава партии «Наш край» в области Юрий Кормышкин «терроризирует» жителей Заводского района шумом и вонью. Так мэр отреагировал на обращение горожан по поводу работы маслоэкстракционного завода «Экотранс».

Напомним, жители дома Озерная, 39 пожаловались Татьяне Домбровской, которую партия «Слуга народа» выдвинула кандидатом в мэры Николаева, на маслозавод «Экотранс», выбросы которого вредят их здоровью.

Проблема загрязнения воздуха заводом «Экотранс» поднималась еще в 2010 году. Тогда Николаевский городской совет подал в суд на маслоэкстракционный завод.

В марте 2011 года Госуправление охраны окружающей природной среды установило, что предприятие осуществляет сверхнормативные выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух и запретило работу завода. При этом, в апреле в Николаевской облгосадминистрации рассказали, что если руководство завода не обеспечит экологическую безопасность работы этого предприятия, оно работать не будет.

Стоит отметить, что все судебные решения по работе в черте города «Экотранса» были вынесены в пользу завода. Кроме того, завод выиграл суд последней инстанции.