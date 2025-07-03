Відбулося засідання 30-ої сесії Миколаївської обласної ради

У четвер, 3 липня, під головуванням голови Миколаївської обласної ради Антона Табунщика, за участі першого заступника начальника Миколаївської ОВА Георгія Решетілова та заступника голови облради Дениса Андрєєва відбулося онлайн засідання тридцятої позачергової сесії Миколаївської обласної ради.

49 зареєстрованих депутатів орозглянули 31 питання порядку денного. Усі вони були опрацьовані на засіданнях постійних комісій та погодженні на Президії обласної ради. Це організаційні, майнові, кадрові та інші питання, повідомляє пресслужба Миколаївської обласної ради.

Ключові рішення, які підтримали на засіданні:

Створення комунальної установи «Миколаївський обласний центр підготовки громадян до національного спротиву». Центр сприятиме зміцненню обороноздатності області та консолідації зусиль у напрямку національного спротиву. Георгій Решетілов зазначив, що підготовка громадян до спротиву вже переходить від теорії до практики. За його словами, створення окремої установи дозволить на законних підставах проводити курси з підготовки громадян до національного спротиву з використанням полігонів, зброї, набоїв тощо.

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Затвердження техніко-економічного обґрунтування передачі з державної власності у спільну власність територіальних громад Миколаївської області закладів професійно-технічної освіти.

«Це черговий крок в процесі передачі, що в подальшому дозволить більш ефективно управляти майновими, кадровими та фінансовими ресурсами таких закладів, враховуючи реальні потреби громад. Передача об’єктів у власність громад також сприятиме збереженню та модернізації мережі профтехосвіти в області», – зазначив Антон Табунщик.

Затвердження установчих документів соціальних закладів спільної власності громад. Рішення передбачає зміну засновника з Миколаївської обласної військової адміністрації на Миколаївську обласну раду відповідно до вимог чинного законодавства. Ідеться про 10 будинків-інтернатів, 2 геріатричних та 8 психоневрологічних будинків-інтернатів, а також 5 центрів, які надають допомогу окремим категоріям громадян.

Внесення змін до складу постійних комісій. Зокрема, депутати підтримали рішення про обрання Ірини Підпалої головою постійної комісії з питань прав і свобод людини, законності і правопорядку, антикорупційної та регуляторної політики, регламенту, депутатської діяльності та етики, комунікативної політики

Визнання повноважень нових депутатів Миколаївської обласної ради замість тих, хто вибув. До складу депутатського корпусу увійшли Катерина Коноплянникова та Альбіна Бондаренко від партії «Слуга народу».

Доповідь Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Під час засідання Представник Уповноваженого Спартак Гукасян представив депутатам щорічну доповідь Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Дмитра Лубінця про стан дотримання та захисту прав і свобод людини і громадянина в Україні у 2024 році.

«Усі рішення приймалися в інтересах мешканців Миколаївщини, з урахуванням актуальних потреб територіальних громад в умовах воєнного стану. Відзначу, що це вже 20-та сесія обласної ради в умовах повномасштабної війни. Обласна рада працює задля об’єднання зусиль влади, громад та суспільства, зміцнення нашої стійкості та розвитку регіону», – додав очільник облради.

Сесія Миколаївської обласної ради. Фото: пресслужба облради

Сесія Миколаївської обласної ради. Фото: пресслужба облради

Сесія Миколаївської обласної ради. Фото: пресслужба облради

Сесія Миколаївської обласної ради. Фото: пресслужба облради

Сесія Миколаївської обласної ради. Фото: пресслужба облради

Сесія Миколаївської обласної ради. Фото: пресслужба облради

Сесія Миколаївської обласної ради. Фото: пресслужба облради

Сесія Миколаївської обласної ради. Фото: пресслужба облради

Сесія Миколаївської обласної ради. Фото: пресслужба облради

Сесія Миколаївської обласної ради. Фото: пресслужба облради

Сесія Миколаївської обласної ради. Фото: пресслужба облради