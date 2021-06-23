Заниматься проблемными вопросами, связанными с работой Николаевского глиноземного завода, будет рабочая группа при облгосадминистрации.

Соответствующее распоряжение 322-р подписал глава ОГА Виталий Ким.

Данная рабочая группа должна изучить проблемные вопросы, связанные с влиянием на окружающую среду деятельности ООО «Николаевский глиноземный завод».

Возглавил ее первый заместитель Георгий Решетилов. В нее по согласованию войдут депутаты профильной, экологической, комиссии областного совета, представители Госпродпотребслужбы, Госэкоинспекции, Черноморской таможни, управления экологии ОГА, ученые и общественники.

Напомним, журналистам из Николаева мешали выполнять профессиональную деятельность, в частности, снимать сюжет о Николаевском глиноземном заводе. Неизвестный оказывал психологическое давление на съемочную группу, стреляя в воздух.

Ранее Заводской районный суд Николаева удовлетворил иск общественной организации «Стоп Шлам» о взыскании с Николаевского глиноземного завода 9,2 миллиардов гривен моральной компенсации для людей, проживающих неподалеку. Такое решение должно мотивировать жителей других городов коллективно отстаивать свои права, рассказал Артемий Воробьев, адвокат АО «Greco».

Напомним, недавно экспертиза Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Министерства юстиции Украины выявила ряд опасных веществ в отходах красного шлама Николаевского глиноземного завода, которые оказывают негативное воздействие на окружающую природную среду, а также жизнь и здоровье человека.

В прошлом году, Николаевский глиноземный завод признали самым крупным загрязнителем атмосферного воздуха в регионепо количеству выбросов.

Как сообщалось, «Николаевский глиноземный завод», принадлежащий российскому олигарху Олегу Дерипаске, собирается построить под Николаевом еще одно, третье, хранилище для отходов от обработки боксита и производства глинозема — красного шлама.