Решение Заводского районного суда Николаева, который удовлетворил иск общественной организации «Стоп Шлам» о взыскании с НГЗ 9,2 миллиардов гривен моральной компенсации для людей, проживающих неподалеку, должно мотивировать жителей других городов коллективно отстаивать свои права.

Об этом НикВести рассказал Артемий Воробьев, адвокат АО «Greco».

Данная юридическая компания занимается практикой в сфере экологического, природноресурсного и энергетического права.

— Решение суда показало, что простые люди, если объединяются в общественные организации, если это не один, не два и не пять человек, а тысячи, то они в состоянии воспользоваться правовым механизмом, которое предоставляет украинское и международное законодательство, чтобы добиться защиты своих прав. Несмотря на то, что ответчиком по данному делу выступало крупнейшее предприятие Николаевской области, принадлежащее всем известному российскому олигарху, люди смогли отстоять свои права. Данное решение оглашено судом, но оно не вступает в силу, ведь закон предоставляет 30 дней на его апелляционное обжалование. Наши оппоненты заявляли, что они обязательно будут обжаловать данное решение в апелляционном порядке. Решение вступит в силу после апелляционного рассмотрения. Надеемся, что судьи апелляционной инстанции проявят объективность и непредвзятость, примут законное, обоснованное и справедливое решение, — рассказал Артемий Воробьев.

Он напомнил, что в суде апелляционной инстанции нельзя подавать новые доказательства, которые не были поданы в суд первой инстанции.

— Конечно, в законе говорится, что это кроме исключительных случаев, когда доказательства не могли объективно быть поданными данной стороной в суд первой инстанции. Однако суд первой инстанции длился полгода. У ответчика было много времени и процессуальных возможностей для реализации своих процессуальных прав, — подчеркнул Артемий Воробьев.

Прозвучало, что согласно принципам судоустройства, судом в данном деле будет являться апелляционный суд Николаевской области.

Адвокат уверен, что дело НГЗ должно мотивировать жителей других городов коллективно отстаивать свои права.

— Это дело должно стать катализатором, который ускорит этот процесс. В нашей стране очень много экологических проблем. Люди о них знают, но порой индивид ограничен в возможностях полноценно воспользоваться судебной защитой. Многие люди, к сожалению, просто не обращаются за защитой своих прав в компетентные органы. Живут с проблемой, ощущая свое бессилие, — констатировал Артемий Воробьев.

Ранее Заводской районный суд Николаева удовлетворил иск общественной организации «Стоп Шлам» о взыскании с Николаевского глиноземного завода 9,2 миллиардов гривен моральной компенсации для людей, проживающих неподалеку.

Напомним, недавно экспертиза Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Министерства юстиции Украины выявила ряд опасных веществ в отходах красного шлама Николаевского глиноземного завода, которые оказывают негативное воздействие на окружающую природную среду, а также жизнь и здоровье человека.

В прошлом году, Николаевский глиноземный завод признали самым крупным загрязнителем атмосферного воздуха в регионепо количеству выбросов.

Как сообщалось, «Николаевский глиноземный завод», принадлежащий российскому олигарху Олегу Дерипаске, собирается построить под Николаевом еще одно, третье, хранилище для отходов от обработки боксита и производства глинозема — красного шлама.