Частное предприятие «Николаевский глиноземный завод», принадлежащее российскому олигарху Олегу Дерипаске, собирается построить под Николаевом еще одно, третье, хранилище для отходов от обработки боксита и производства глинозема — красного шлама.

Об этом свидетельствует соответствующее сообщение, размещенное в Едином реестре по оценки влияния на окружающую среду Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины, - пишут НикВести.

Сообщается, «Николаевский глиноземный завод планирует строительствого нового ставка-накопителя с насосной станцией в границах технического переоснащения шламового хозяйства предприятия с переходом на новую технологию «сухого складирования фильтр-кека красного шлама» по улице Набережная, 64 в Галициново Николаевского района (ранее Витовский район, - прим.).

Также планируется новое строительство автономного узла оборотного водоснабжения переделом «Декомпозиция» и «Белая фильтрация» в рамках технического переоснащения шламового хозяйства «НГЗ» с переходом на новую технологию «сухого складирования».

«Строительство нового ставка-накопителя производственных, талый и дождевых стоков и автономного узла оборотного водоснабжения переделов «Декомпозиция» и «Белая фильтрация» предусматривается с целью реконструкции существующей системы оборотного водоснабжения ООО «НГЗ», - говорится в документе.

Ставок накопитель, который займет площадь 18,72 гектаров, состоит из трех секция: №1, №2 - первичного отстаивания технических стоков и №3 - основная, буферная. Ставок представляет собой емкое сооружение, размеры которого в планы по внешней бровке внутренних откосов составляют:

2 секции первичного отстоя - 174,75х79,8 метров;

буферная секция - 405х141 метр.

Полный объем ставка - 794,17 тыс м3, полная глубина - 7 метров.

«Влияние на социальную среду будет позитивным, учитывая усовершенствование системы оборотного водоснабжения с учетом увеличения производственной мощности ООО «НГЗ» до 1,7 миллионов тонн глинозема в год и переходом на современную технологию «сухого складирования фильтр-кека красного шлама», что будет способствовать дальнейшему закрытию шламохранилища №1, - говорится в документе.

Указано также возможное влияние от эксплуатации нового шламохранилища:

климатические условия - отсутствует;

воздух - присутствует: выбросы натрия гидрооксида, валовое количество которого будет составлять 2,5977 тонн в год;

выбросы натрия гидрооксида, валовое количество которого будет составлять 2,5977 тонн в год; геологическая среда - отсутствует;

вода - водопотребление свежей воды технического качества в количестве 678 м 3 в сутки, 247646 м 3 в год на подпитку системы оборотного водоснабжения;

в сутки, 247646 м в год на подпитку системы оборотного водоснабжения; грунты - влияние отсутствует при условии своевременного вывода с территории объекта производственных и бытовых отходов;

растительный и животный мир - выбросы в атмосферу натрия гидрооксида от ставка с насосной станцией;

техногенная среда - влияние отсутствует при условии соблюдения проектных решений;

Сообщается, что плановая деятельность будет осуществляться в рамках существующего землеотвода - для строительства шламохранилища предприятию не нужна дополнительная территория.

«Николаевский глиноземный завод» находится в Витовском районе Николаева на территории Галициновского сельского совета. Предприятие работает с 1980 года и является одним из крупнейших предприятий цветной металлургии в Европе. «НГЗ» занимается выпуском металлургического глинозема и товарного гидрата алюминия.

До октября 2017 года предприятие принадлежало холдингу «Русал», подконтрольному российскому олигарху Олегу Дерипаске, однако после введения санкций, завод якобы продали сырьевому трейдеру «Glenсore». Однако, по данным Единого госреестра юрлиц Украины, Олег Дерипаска остается конечным бенефициаром ООО «Николаевский глиноземный завод». Согласно госреестру, Дерипаска выступает бенефициаром двух совладельцев НГЗ – ООО «Компания «Алюминий Украины» и ООО «Гуардон Украина». В годовых отчетах «Русал» и En+, опубликованных в марте 2018 года, эти структуры указали один актив в Украине – RUSAL Mykolaev Ltd, в котором им принадлежит 100%.

Директором ООО «Николаевский глиноземный завод» является российский менеджер Виктор Кожевников. В интервью изданию Reuters в апреле 2019 года генеральный директор «Русала» Евгений Никитин заявил, что у компании «нет проблем» с поставками глинозема и другого сырья с «Николаевского глиноземного завода».

Примечательно, что спустя три года информация о принадлежности «Николаевского глиноземного завода» корпорации «Русал» российского олигарха Олега Дерипаски появилась на официальном сайте компании среди других предприятий, входящих в концерн.

На сайте «Русала» указывается, что Николаевский глиноземный завод - «одно из наиболее энергоэффективных глиноземных предприятий в мире, среди глиноземных заводов СНГ обладает самым высоким уровнем автоматизации технологических процессов». Также это второй крупнейший глиноземный актив «Русала».

Ранее сообщалось, что «Николаевский глиноземный завод» является самым крупным загрязнителем атмосферного воздуха в регионе по количеству выбросов.

Как известно, год назад руководство Черноморской таможни обвинило Николаевский глиноземный завод в уклонении от уплаты налогов и загрязнении окружающей среды. Руководство НГЗ все обвинения отвергало, заявляя, что они работают в рамках закона, а нападки со стороны правительства грозят полной заморозкой производства и остановкой завода. В итоге в начале мая Николаевский глиноземный завод заявил о вынужденной приостановке производства в связи с неправомерной блокировкой поступлений бокситового сырья в порту Черноморской таможней.

Начальник Черноморской таможни Александр Щуцкий ранее заявил, что руководство Николаевского глиноземного завода манипулирует ситуацией и шантажирует остановкой работы, чтобы и дальше избегать уплаты таможенных сборов в государственный бюджет.

Спустя несколько дней на НГЗ заявили, что договорились с Кабмином, и таможня прекратит блокировать оформление бокситов.

Летом прошлого года генеральный директор «Николаевского глиноземного завода» Виктор Кожевников рассказал, что предприятие за 40 лет работы выпустило около 48 миллионов тонн глинозема, а его проектная мощность увеличена больше чем в 1,7 раз.

В конце прошлого года сообщалось, что организация «Стоп шлам» через суд требует от «Николаевского глиноземного завода» ₴9,2 млрд за вред экологии