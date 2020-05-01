«Николаевский глиноземный завод» заявляет о вынужденной приостановке производства в связи с неправомерной блокировкой поступлений бокситового сырья в порту Черноморской таможней.

Об этом сказано в заявлении, распространенном пресс-службой «НГЗ».

Отмечается, что на предприятии остался критический для возможности дальнейшего осуществления нормальной деятельности объем боксита, который обеспечивает 4-дневную работу производства. При трехдневном запасе завод по технологическим нормативам обязан произвести консервацию, поэтому с 30 апреля начнется остановка предприятия.

— НГЗ ведет свою деятельность в полном соответствии с действующим законодательством Украины. Ввоз сырья на таможенную территорию Украины для переработки осуществляется без уплаты таможенных платежей согласно Таможенному кодексу Украины (гл.23), так как завод оказывает услуги по переработке, и 100% продукции предприятия уходит за пределы страны в связи с отсутствием в Украине потребителей глинозема. Несмотря на это, возглавляемое А.Щуцким руководство Черноморской таможни, нарушая решения суда, препятствует ввозу импортного бокситового сырья на территорию Украины, что привело к критическому снижению запасов боксита на заводе и в итоге может повлечь полное уничтожение отрасли в стране, — сказано в заявлении.

Руководство НГЗ обратилось 28 апреля с письмом на имя Президента страны Владимира Зеленского, содержащим просьбу оказать содействие в урегулировании сложившейся ситуации в правовом поле, но на настоящий момент ответ получен не был.

Напомним, глава Черноморской таможни Александр Щуцкий ранее заявил о потенциальной экологической катастрофе, которая может возникнуть в Николаевской области в случае аварии на глиноземном заводе.

Николаевский глиноземный завод, реагируя на заявления начальника Черноморской таможни Александра Щуцкого, заявил, что тот «не признает главенство закона» и пытается помешать нормальной работе завода.