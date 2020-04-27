Николаевский глиноземный завод, реагируя на заявления начальника Черноморской таможни Александра Щуцкого, заявил, что тот «не признает главенство закона» и пытается помешать нормальной работе завода.

Об этом говорится в соответствующем заявлении предприятия, которое распространила его пресс-служба.

На предприятии заявили, что интервью Александра Щуцкого от 24 апреля полностью построено на информации, не соответствующей действительности.

«Александр Щуцкий является исполняющим обязанности руководителя Черноморской таможни, и говоря об экологической катастрофе, высказываясь относительно технологии и объемов складирования красного шлама, очевидно, что Щуцкий не только оклеветал НГЗ, а прямо нарушил законы Украины и ее главный закон – Конституцию Украины (статья 19)», - говорится в заявлении.

Указывается, что функции контроля и надзора, за безопасной эксплуатацией оборудования и экологией принадлежат Государственной экологической инспекции, Инспекции Гоструда, ГСЧС.

«Все эти органы в соответствии с утверждаемыми годовыми и комплексными планами проверок постоянно ведут контроль за воздействием НГЗ на окружающую среду, при этом ни одной проверкой, проведенной уполномоченными органами, не было выявлено фактов нарушения эксплуатации шламохранилищ, которые могли бы привести к экологической ситуации , аналогичной произошедшей на заводе Айка в Венгрии», - говорится в заявлении.

Указывается, что на Николаевском глиноземном заводе применяются самые современные методы борьбы с пылением – 100% территории шламохранилища покрыто сплинкерной системой пылеподавления, для механической обработки уложенных шламов используется уникальная современная техника - шнекоходы австралийской фирмы Mud Master.

На НГЗ сообщают, что все отходы в виде красного шлама остаются на территории шламохранилища, где применяется технология сухого складирования, позволяющая минимизировать риски, связанные с эксплуатацией гидротехнических сооружений.

«Предприятие постоянно изучает мировой опыт складирования отходов глиноземного производства. Шлам, как и во всем мире, хранится согласно технологии и законодательству в специальных хранилищах. НГЗ регулярно проводит комплексные мероприятия, направленные на совершенствование процесса складирования отходов и производит рекультивацию первого шламохранилища. Шламохранилище №2 выполнено по проекту, разработанному ведущим государственным институтом Укрнииводоконалпроект, проектом определена технология безопасной укладки и хранения красного шлама, эксплуатация осуществляется в соответствии с проектом, институт ведет авторский надзор за эксплуатацией шламохранилищ», - говорится в заявлении.

Николаевский глиноземный завод сообщил, что законность их действий при распоряжении отходами переработки уже подтверждена тремя судебными решениями.

«Решения Николаевского окружного административного суда были подтверждены и апелляционными административными судами, и Высшим административным судом Украины. Руководитель Черноморской таможни Александр Щуцкий не признает главенство закона, игнорируя решения судов. Также своими действиями по блокированию шести определений суда Щуцкий активно и целенаправленно пытается помешать нормальной работе предприятия», - заявили на НГЗ.

Предприятие расценивает действия начальника Черноморской таможни Александра Щуцкого «по принятию на себя функций органов государственной власти в сфере экологии, игнорированию судебных определений и недостоверных заявлениях» как незаконное вмешательство в хозяйственную деятельность НГЗ.

«В результате таких действий не только НГЗ, но и Государственному бюджету Украины причиняется прямой материальный ущерб. 23 апреля Совет бизнес-омбудсмена направил в Государственную таможенную службу Украины заявление, в котором среди прочего указал, что действия Александра Щуцкого, предпринятые вопреки судебным решениям, нивелируют право на судебную защиту, и следовательно не соответствуют Закону. Совет призвал Государственную таможенную службу незамедлительно принять меры к восстановлению нарушенных прав НГЗ», - говорится в заявлении.

В НГЗ также прокомментировали претензии относительно порядка ввоза товаров на таможенную территорию Украины для переработки без уплаты таможенных платежей.

«НГЗ в полном соответствии с законом осуществляет ввоз товаров на таможенную территорию Украины для переработки без уплаты таможенных платежей согласно Таможенному кодексу Украины (гл.23), так как оказывает услуги по переработке и 100% продукции предприятия уходит за пределы страны в связи с отсутствием в Украине потребителей глинозема. Особенно губительны действия чиновника в отношении НГЗ в текущей ситуации, когда в связи с пандемией во всем мире приостановлены производства, в отсутствие сбыта, падает спрос и цена на алюминий и глинозем и все производства по сути находятся в режиме выживания», - сказано в сообщении.

Николаевский глиноземный завод построен в 1980-м году и является одним из крупнейших предприятий Украины.

«НГЗ является крупнейшим работодателем и налогоплательщиком. Предприятие работает на основе технологии ведущего поставщика технологий в алюминиевой отрасли французской компании Aluminium Pechiney, когда при переработке боксита образуется глинозем и красный шлам. По такой технологии работают большинство глиноземных заводов в мире – в Америке, Европе, Австралии, Китае: Alcoa, Worsley, Alunorte, Chalco, Norsk Hydro и др. На предприятии постоянно реализуются программы модернизации: перевод на газ, программы расширения производства – до 1,3 млн тн, 1,6 млн тн, 1,7 млн тн. В результате инвестированных средств завод уже стал выпускать более 1, 7 млн тонн глинозема , нарастив на 0,735 млн тонн свои мощности с 1,0 млн тонн. В настоящее время реализуется программа расширения производства завода до 1,759 млн. тн глинозема в год», - сообщили на предприятии.

Ранее сообщалось, что глава Черноморской таможни Александр Щуцкий заявил о потенциальной экологической катастрофе, которая может возникнуть в Николаевской области в случае аварии на глиноземном заводе.

«Николаевский глиноземный завод» находится в Витовском районе Николаева на территории Галициновского сельского совета. Предприятие работает с 1980 года и является одним из крупнейших предприятий цветной металлургии в Европе. «НГЗ» занимается выпуском металлургического глинозема и товарного гидрата алюминия. Для производства глинозема в качестве сырья используют бокситы, переработка которых осуществляется гидрохимическим способом по методу Байера. До октября 2017 года предприятие принадлежало холдингу «Русал», подконтрольному российскому олигарху Олегу Дерипаске, однако после введения санкций, завод продали сырьевому трейдеру «Glenсore». Однако, по данным Единого госреестра юрлиц Украины, Олег Дерипаска остается конечным бенефициаром ООО «Николаевский глиноземный завод». Согласно госреестру, Дерипаска выступает бенефициаром двух совладельцев НГЗ – ООО «Компания «Алюминий Украины» и ООО «Гуардон Украина». В годовых отчетах «Русал» и En+, опубликованных в марте 2018 года, эти структуры указали один актив в Украине – RUSAL Mykolaev Ltd, в котором им принадлежит 100%. Директором ООО «Николаевский глиноземный завод» является российский менеджер Виктор Кожевников.

В интервью изданию Reuters в апреле 2019 года генеральный директор «Русала» Евгений Никитин заявил, что у компании «нет проблем» с поставками глинозема и другого сырья с «Николаевского глиноземного завода».

Начальник Черноморской таможни Александр Щуцкий утверждает, что «Русал» российского бизнесмена Олега Дерипаски и сейчас продолжает контролировать работу Николаевского глиноземного завода.

Также сообщалось, что «Николаевский глиноземный завод» является самым крупным загрязнителем атмосферного воздуха в регионе по количеству выбросов.

За последне 10 лет на шламовых полях «Николаевского глиноземного завода» количество накопленных опасных отходов увеличилось с 28 миллионов тонн до 43 миллионов тонн красного шлама.