Начальник Черноморской таможни Александр Щуцкий считает, что руководство Николаевского глиноземного завода манипулирует ситуацией и шантажирует остановкой работы, чтобы и дальше избегать уплаты таможенных сборов в государственный бюджет.

Об этом Александр Щуцкий написал у себя на странице в Facebook.

Как известно, накануне руководство Черноморской таможни обвинило Николаевский глиноземный завод в уклонении от уплаты налогов и загрязнении окружающей среды. Руководство НГЗ все обвинения отвергает, заявляя, что они работают в рамках закона, а нападки со стороны правительства грозят полной заморозкой производства и остановкой завода. В итоге Николаевский глиноземный завод заявил о вынужденной приостановке производства в связи с неправомерной блокировкой поступлений бокситового сырья в порту Черноморской таможней.

— Уже не первый день наблюдаю в медиа-пространстве вбросы со стороны руководства Николаевского глиноземного завода в свой адрес. Можно было бы не обращать внимания, но НГЗ в очередной раз манипулирует фактами, сознательно смещая акцент на социальный аспект, который на самом деле возник с их же подачи. И речь на самом деле не только о работниках завода, в фокусе проблемы – судьба жителей всей области и, даже, соседних регионов. Хочу еще раз акцентировать внимание на том, что таможня не останавливает работу предприятия. В то же время, наши требования очень простые – ГНЗ должны подать сырье в режиме импорта и как можно скорее принять решение относительно надлежащим образом организованной утилизации красного шлама, или вывоза токсина с таможенной территории Украины, - написал Александр Щуцкий.

Он сообщил, что подача товаров в другой таможенный режим не происходит день в день. Согласно статье 161 Таможенного кодекса, предприятие должно завершить начатые операции по переработке в течение 20 дней с даты отзыва разрешения, а товары, помещенные в таможенный режим переработки, должны быть вывезены за границу таможенной территории Украины либо заявлены в другой таможенный режим, в срок до 30 дней с даты отзыва разрешения. Если завершение начатых операций по переработке в течение 20 дней невозможно – переработка завершается согласно технологической схемы.

— Но, как видим, руководство завода не хочет идти законным путем и платить все необходимые таможенные сборы, оставляя место голословным обвинениям в адрес таможни и меня персонально, - отметил Александр Щуцкий.

По его словам, с начала года Черноморская таможня направила на адрес «НГЗ» несколько запросов с целью получения полной информации о процессе переработки, в том числе подтверждения расчетов обязательного выхода продуктов с переработки, содержания отходов переработки, потери товаров во время производства. Однако, указанную информацию предприятие состоянием на сегодня так и не дало.

— После выхода моего интервью мы даже проводили консультации с представителями завода, акцентируя внимание на том, что в случае выполнения требований таможни, в частности, надлежащей утилизации красного шлама -–работа предприятия будет возобновлена в привычном режиме, но в таком случае никаких действий со стороны НГЗ не произошло. Наоборот, НГЗ распространяет тезис, что действия таможни создают социальное напряжение в регионе и могут оставить тысячи людей без работы, а регион «без предприятия, которое столько лет поддерживает область». Но хочу еще раз призвать всех внимательно присмотреться к этой ситуации, не действия таможни создают проблему, а руководство НГЗ, которое как будто бы поддерживает область и людей, на самом деле является эпицентром экологической катастрофы и может оставить не только сотни людей без работы, но стать причиной куда больших проблем для всего региона, - написал Александр Щуцкий.

Он напомнил, что на территории НГЗ находится большое количество красного шлама.

— Именно такой красный шлам стал причиной катастрофы на глиноземном заводе в Венгрии, в результате чего два населенных пункта были уничтожены, а все отходы попали в Дунай. Однако, количество красного шлама на территории НГЗ в десятки раз больше! И такое количество вещества просто невозможно надлежащим образом утилизировать на шламохранилищах НГЗ. Поэтому все их комментарии о том, что «хранение красного шлама в шламохранилищах – наиболее безопасный путь» – манипуляция! Руководство завода сознательно обманывает людей, прикрываясь социальными инициативами и закрывая глаза на очевидную проблему. Более того, они подбили людей на флешмоб в защиту предприятия, но сами не могут сказать правду людям – кто на самом деле стоит за заводом и что ему просто наплевать на здоровье и жизни людей, и сколько на самом деле конечный бенефициар НГЗ зарабатывает на схемах на заводе. Цинизм этой ситуации просто зашкаливает. Суды и руководство города годами сознательно закрывали глаза на все это безобразие, - заявил Александр Щуцкий.

Он отметил, что руководство завода всячески отрицает тот факт, что НГЗ все так же принадлежит Русалу Олега Дерипаски.

— О чем говорить, если менеджмент завода даже правду о своем владельце сказать не может. Они до сих пор утверждают, что Дерипаска уже не является владельцем НГЗ и никаким образом не имеет к нему отношения, в то время, как российские СМИ открыто пишут, что Николаевский глиноземный завод входит в UC Rusal Дерипаски. Собственнику все равно, что будет с заводом и областью в ближайшей перспективе. И его можно понять, ведь схемы по уклонению от таможенных платежей приносят ему миллиарды. Поэтому ему, в целом, все равно на красный шлам, который накапливается на заводе, на людей, которые точно потеряют работы, когда там произойдет непоправимое, и на здоровье жителей области, которые будут просто отравлены этими отходами. Свое на нем он уже заработал и пока что продолжает зарабатывать. Но позволяя все это, мы не уважаем ни себя, ни свой закон, ни свою страну. Нельзя позволять ни российским олигархам, ни кому-либо еще плевать у нас же дома на наш закон и подвергать опасности нынешнее и будущее поколения. Я не могу закрывать на это глаза и поддаваться манипулятивному влиянию со стороны НГЗ и одобрять явно «непонятные» мотивы судей Николаевского окружного административного суда, который своими действиями поддерживает преступников.Таможня не будет отступать и доведет дело до конца – закон должен быть одним для всех. Бизнес должен работать исключительно в рамках действующего законодательства и установленных государственными органами экологических норм, - написал Александр Щуцкий.

Ранее сообщалось, что глава Черноморской таможни Александр Щуцкий заявил о потенциальной экологической катастрофе, которая может возникнуть в Николаевской области в случае аварии на глиноземном заводе.