Николаевский глиноземный завод заявил о нормализации ситуации с растаможиванием бокситового сырья в местном порту.

Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

В сообщении говорится, что руководство НГЗ и представители властей договорились о начале растаможивания боксита, который ранее был задержан Черноморской таможней в порту Николаева.

Сообщается, что накануне состоялась встреча под председательством министра финансов Сергея Марченко с руководством государственной таможенной службы и НГЗ, на которой присутствовали заместитель министра финансов Юрий Драгончук, и.о главы таможни Украины Игорь Муратов, и.о. начальника Черноморской таможни Александр Щуцкий, генеральный и финансовый директора НГЗ Виктор Кожевников и Галина Кравченко.

«На совещании руководители министерства финансов говорили о необходимости дать предприятию возможность работать в нормальном режиме. Правительство заинтересовано, чтобы завод стабильно работал, обеспечивая людей заработной платой, а государство — отчислениями налогов в бюджет , поэтому препятствий со стороны таможни в оформлении бокситов больше быть не должно», — сообщили в НГЗ.

Как известно, накануне руководство Черноморской таможни обвинило Николаевский глиноземный завод в уклонении от уплаты налогов и загрязнении окружающей среды. Руководство НГЗ все обвинения отвергает, заявляя, что они работают в рамках закона, а нападки со стороны правительства грозят полной заморозкой производства и остановкой завода. В итоге Николаевский глиноземный завод заявил о вынужденной приостановке производства в связи с неправомерной блокировкой поступлений бокситового сырья в порту Черноморской таможней.

Начальник Черноморской таможни Александр Щуцкий ранее заявил, что руководство Николаевского глиноземного завода манипулирует ситуацией и шантажирует остановкой работы, чтобы и дальше избегать уплаты таможенных сборов в государственный бюджет.

Ранее сообщалось, что за последние пять лет «Николаевский глиноземный завод» увеличил на 15% производство глинозема.

«Николаевский глиноземный завод» находится в Витовском районе Николаева на территории Галициновского сельского совета. Предприятие работает с 1980 года и является одним из крупнейших предприятий цветной металлургии в Европе. «НГЗ» занимается выпуском металлургического глинозема и товарного гидрата алюминия. Для производства глинозема в качестве сырья используют бокситы, переработка которых осуществляется гидрохимическим способом по методу Байера. До октября 2017 года предприятие принадлежало холдингу «Русал», подконтрольному российскому олигарху Олегу Дерипаске, однако после введения санкций, завод продали сырьевому трейдеру «Glenсore». Однако, по данным Единого госреестра юрлиц Украины, Олег Дерипаска остается конечным бенефициаром ООО «Николаевский глиноземный завод». Согласно госреестру, Дерипаска выступает бенефициаром двух совладельцев НГЗ – ООО «Компания «Алюминий Украины» и ООО «Гуардон Украина». В годовых отчетах «Русал» и En+, опубликованных в марте 2018 года, эти структуры указали один актив в Украине – RUSAL Mykolaev Ltd, в котором им принадлежит 100%. Директором ООО «Николаевский глиноземный завод» является российский менеджер Виктор Кожевников.

В интервью изданию Reuters в апреле 2019 года генеральный директор «Русала» Евгений Никитин заявил, что у компании «нет проблем» с поставками глинозема и другого сырья с «Николаевского глиноземного завода».

Также сообщалось, что «Николаевский глиноземный завод» является самым крупным загрязнителем атмосферного воздуха в регионе по количеству выбросов.

За последне 10 лет на шламовых полях «Николаевского глиноземного завода» количество накопленных опасных отходов увеличилось с 28 миллионов тонн до 43 миллионов тонн красного шлама.



