Журналистам из Николаева мешали выполнять профессиональную деятельность, в частности, снимать сюжет о Николаевском глиноземном заводе. Неизвестный оказывали психологическое давление на съемочную группу, стреляя в воздух.

Об этом рассказал директор николаевского Центра журналистских расследований Ярослав Чепурной.

Фото: Ярослав Чепурной Фото: Ярослав Чепурной Фото: Ярослав Чепурной

По его словам, в начале неизвестный мужчина выстрелил в воздух из ружья, когда журналисты появились возле НГЗ, после чего начал оправдываться, что им показалось и это была «‎запись выстрела».

— Снимаем сюжет, никого не трогаем, вдруг очень близко слышим выстрел ... Потом появляется и тот, кто его совершил. С ружьем. Показываем документы, и спрашиваем: зачем он стрелял, и не в наш ли дрон хотел попасть? Парень говорит, что это был не выстрел, а запись выстрела. Как будто я после АТО не могу различить, — рассказал подробности произошедшего журналист.

Журналисты сменили локацию, но проведению съемок помешало новое обстоятельство: на место приехали полицейские и начали активно интересоваться происходящим.

— Переехали на другую локацию. К счастью там уже не стреляли, но копы приехали нам мешать ... Хорошая у нас профессия, только поменьше бы стреляли. P. S. Снимали вторую часть о НГЗ. Скоро выйдет на Суспільному, — анонсировал материал директор николаевского ЦЖР.

Ранее сообщалось, что решение Заводского районного суда Николаева, который удовлетворил иск общественной организации «Стоп Шлам» о взыскании с НГЗ 9,2 миллиардов гривен моральной компенсации для людей, проживающих неподалеку, должно мотивировать жителей других городов коллективно отстаивать свои права. Об этом НикВести рассказал Артемий Воробьев, адвокат АО «Greco».