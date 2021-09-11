В скором времени с подрядчиками подпишут договоры на разработку проектно-сметной документации по расширению в Николаевской области трассы М-14 в направлении Одессы.

Об этом в эфире программы «Добрый вечер» на НИС-ТВ рассказал первый заместитель главы Николаевской ОГА Георгий Решетилов.

Он напомнил, что трассу планируют расширять, в первую очередь, из соображений безопасности. Увеличение количества полос (по две в каждую сторону), по мнению специалистов, значительно уменьшит количество аварий, смертей и травмирований.

— Мы анализировали статистику ДТП, мы анализировали статистику смертей. Когда мы обрабатывали данные с другими областями, у них тоже есть значительное количество ДТП, в том числе со смертельным исходом, но именно этой дороге это количество больше у нас. Поэтому для нас этот вопрос крайне важен, — сказал Георгий Решетилов.

Вице-губернатор отметил, что отрезок трассы М-14 разбили на 13 участков, по которым уже объявили тендеры на проектирование.

— Это дорога государственного значения, которая стоит на балансе и обслуживается Службой автомобильных дорог. Мы вместе с САД работаем в этом направлении, разбили ее на 13 участков. Сейчас идут процедуры закупки услуг проектирования на эти участки. В ближайшее время будут подписываться договоры и начнется процесс проектирования с расширением и поднятием категории, — добавил он.

Георгий Решетилов рассказал, что глава ОГА Виталий Ким достиг договоренности с президентом Владимиром Зеленский по поводу поддержки данного проекта.

Ранее главы Николаевской, Одесской и Херсонской облгосадминистраций обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой расширить трассу М-14 до четырех полос.

Напомним, глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия пообещал расширить до четырех полос дорогу «Николаев-Одесса». Он отметил, что расширение трассы позволит уменьшить количество аварий на участке «Николаев-Одесса», который имеет репутацию «дороги смерти».