Главы Николаевской, Одесской и Херсонской облгосадминистраций обратились к президенту Украины Владимир Зеленскому с просьбой расширить трассу М-14 до четырех полос.

Об этом глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким сообщил у себя на странице в Facebook.

Виталий Ким, Сергей Гриневецкий и Сергей Козырь пописали соответствующее трехстороннее письмо к Владимиру Зеленскому, чтобы глава государства дал поручения о включении проекта в программу «Большая стройка».

— Речь идет о строительстве четырехполосной дороги, оторая будет проходить через все три области. М-14 - является основной транспортной артерией, соединяющей крупнейшие портовые города Украины и обеспечивающей логистику грузоотправок между южными и восточными регионами страны. Однако учитывая, что дорога построена в советское время, по тогдашним стандартам и под прошлые нагрузки, в современных условиях без реконструкции с доведением ее до I категории и не менее четырех полос движения, использование такой дороги является неэффективным и опасным, — указал Виталий Ким.

Ранее глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия пообещал расширить до четырех полос дорогу «Николаев-Одесса». Он отметил, что расширение трассы позволит уменьшить количество аварий на участке «Николаев-Одесса», который имеет репутацию «дороги смерти».