Николаевская облгосадминистрация не может вмешиваться в планы Очаковского горсовета расширить территорию трех сел на Кинбурнском полуострове, в том числе и за счет заповедных земель, пока процедура проходит в правовом поле.

Об этом сказал первый заместитель главы ОГА Георгий Решетилов в эфире программы «Добрый вечер» на НИС-ТВ.

Он рассказал, что проект решения об утверждении новых генпланов на сегодняшнюю сессию Очаковского горсовета вынесен не был.

— Вопрос сложный, общественно острый. Давайте попробуем разобрать некоторые его аспекты. Во-первых, на момент нашей встречи ко мне дошла информация, что вопрос утверждения генпланов на сессию Очаковского городского совета не выносилось. Второй аспект. Мы как областная власть и многие должны понимать, что государство пошло путем предоставления широких полномочий громадам и органам местного самоуправления в определении многих сфер населенных пунктов. Если эта процедура проходит в правовом поле, мы не можем в нее вмешиваться, — отметил он.

Вице-губернатор добавил, что даже если природоохранные территории войдут в населенные пункты, согласно законам, на них должны продолжить действовать ограничения.

— Есть такие элементы в разработке генерального плана как стратегически-экологическая экспертиза, которая должна в том числе учесть все аспекты влияния на окружающую среду. Законодательство сегодня позволяет существовать объектам природно-заповедного фонда без изъятия территорий. То есть эти земли могут находиться в государственной, коммунальной и даже частной собственности, но на них продолжают действовать ограничения, определенные для объектов природно-заповедного фонда, — сказал Георгий Решетилов.

Георгий Решетилов

При этом он задается вопросом, зачем очаковской мэрии расширять населенные пункты настолько сильно. Кроме того, считает он, в их границы не должны попасть особо ценные территории.

— У меня лично есть вопрос, зачем настолько расширять границы населенных пунктов, но при этом расширении очень важно, какие территории туда попадут. Туда не должны войти особенно ценные заповедные территории, на которых не должна вестись хозяйственная деятельность, — добавил он.

Георгий Решетилов отметил, что для объектов природно-заповедного фонда существует зонирование, которое определяет предназначение территорий, например, это могут быть заповедные земли, хозяйственные, земли стационарной или нестационарной рекреации, т.п.

Он также подчеркнул, что утверждение генпланов — это еще не расширение, а один из его этапов.

Как сообщалось, руководство Очаковской территориальной громады, куда входят села Кинбурнского полуострова, заказало новые генпланы этих населенных пунктов. По ним село Покровка увеличено в 3,3 раза, до 1930 га, а село Васильевка — в 7,3 раза, с 141,3 гектара до 1033 га. В новые границы сел вошла прибрежная защитная полоса Черного моря и Днепро-Бугского лимана. Территории, за счет которых увеличиваются села, имеют статус объектов природно-заповедного фонда Украины — РЛП «Кинбурнская коса» и часть НПП «Белобережье Святослава», они внесены в Изумрудную сеть Европы, а часть их является водно-болотными угодьями международного значения «Ягорлыцкий залив».

В Национальном природном парка «Белобережье Святослава» считают неправильной инициативу Очаковского горсовета расширить территории трех сел на Кинбурнском полуострове, «прихватив» часть заповедных земель, в том числе и относящихся к НПП.

Руководитель Регионального ландшафтного парка «Тилигульский», замглавы Национального экологического центра Олег Деркач предостерегает от включения в границы сел на Кинбурне природоохранных земель.