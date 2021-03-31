Первый заместитель главы Николаевской ОГА Георгий Решетилов считает, что закрывать завод «Экотранс» нельзя, но предприятие должно наладить свою работу так, чтобы не мешать жителям Намыва.

Об этом он сказал в программе «Добрый вечер» на телеканале НИС-ТВ.

Вице-губернатор сообщил, что госорганы активизировали свои проверки. По части нарушений были сделаны предписания, завод исправляет недочеты. Также был посчитан ущерб окружающей среде и выписаны штрафы.

— Учитывая общественный резонанс и накопившиеся проблемы у людей, с февраля держу эту проблему на контроле. Создана рабочая группа, проведено два заседания. В конце февраля — начале марта активизировались государственные органы в этом направлении. Это проверки Государственной экологической инспекции, проверки Госпотребслужбы, Гоструда, Госслужбы по чрезвычайным ситуациям. Выявлены нарушения, по части идет отработка предприятием, по части насчитаны убытки. Открыто уголовное производство в 2020 году. Продолжается все это, хорошо, но это не отменяет того, что у людей проблемы с воздухом, с запахом, шумом. И это не касается 5-10 человек, а касается значительного количества людей, — сказал он.

Георгий Решетилов

Георгий Решетилов считает, что такие меры являются правильными, но этого недостаточно. Он также напомнил о том, что управление экологии подало в суд иск об отмене разрешения на выбросы. При этом, по его мнению, завод должен продолжать работу и исправить нарушения.

— Лично, оно должно работать. Оно должно работать, это нужно и важно, по моему мнению. Но оно должно работать так, чтобы обществу это было понятно, — резюмировал замглавы ОГА.

Напомним, специалисты Госэкоинспекции оштрафовали завод «Экотранс» в Николаеве на 30 тысяч гривен за превышение в выброса вредных веществ. Также нарушения в работе предприятия нашли спасатели, Гоструд и Госпотребслужба.

Как сообщалось, глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким считает, что работу завода «Экотранс» нужно остановить до тех пор, пока предприятие не установит обещанные фильтры и не заменит оборудование.

Напомним, жители дома Озерная, 39 пожаловались на маслозавод «Экотранс», выбросы которого вредят их здоровью.

22 октября 2020 года в рамках проведения досудебного расследования, начатого по многочисленным жалобам жителей Заводского района Николаева на выбросы в воздух и шум в ночное время со стороны маслозавода, на предприятии прошли обыски.

Также специалисты Государственной экологической инспекции нашли нарушения в работе маслозавода «Экотранс».

В свою очередь, заместитель гендиректора компании «ПАЕК», депутат облсовета от «Нашего края» Елена Донченко сообщила, что на заводе «Экотранс» в феврале закончат обустройство шумоизоляции, а новые фильтры поставят осенью.

Кроме этого, глава экологической комиссии областного совета Алла Ряжских возмутилась, что управление экологии и природных ресурсов Николаевской ОГА выдало в 2019 году заводу «Экотранс» новое разрешение на выбросы, несмотря на то, что производственная мощность предприятия увеличалась.

Также, глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким рассказал, что руководство маслозавода «Экотранс», на который регулярно жалуются жители микрорайона Николаева Намыв, решило установить фильтры и сделать шумоизоляцию.

При этом мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что депутат облсовета, глава партии «Наш край» в области Юрий Кормышкин «терроризирует» жителей Заводского района шумом и вонью. Так мэр отреагировал на обращение горожан по поводу работы маслоэкстракционного завода «Экотранс».

Сообщалось, что возле завода «Экотранс» в Николаеве специалисты Госэкоинспекции зафиксировали сброс неизвестной жидкости, которая загрязняет почву. Сумма ущерба составила почти 315 тысяч.

Проблема загрязнения воздуха заводом «Экотранс» поднималась еще в 2010 году. Тогда Николаевский городской совет подал в суд на маслоэкстракционный завод.

В марте 2011 года Госуправление охраны окружающей природной среды установило, что предприятие осуществляет сверхнормативные выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух и запретило работу завода. При этом, в апреле в Николаевской облгосадминистрации рассказали, что если руководство завода не обеспечит экологическую безопасность работы этого предприятия, оно работать не будет.

Стоит отметить, что все судебные решения по работе в черте города «Экотранса» были вынесены в пользу завода. Кроме того, завод выиграл суд последней инстанции.