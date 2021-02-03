Заместитель гендиректора компании «ПАЕК», депутат облсовета от «Нашего края» Елена Донченко сообщила, что на заводе «Экотранс» в феврале закончат обустройство шумоизоляции, а новые фильтры поставят осенью.

Об этом она сказала в ходе заседания постоянной комиссии облсовета по вопросам экологии во вторник, 2 февраля, передают НикВести.

— Уже сделана часть шумоизоляции на сегодня. На следующей неделе, 15-16, будет остановлен завод, чтобы доработать часть шумоизоляции и сделать замеры. А насчет котлов. Это же не за сегодня-завтра делается. Мы вели переговоры — или ставить фильтры или строить совсем новую котельную. Поэтому все в соответствии с теми нормами, зданиями, оборудованием. Все это строилось в 96-м году. Мы его демонтируем. Мы проводили переговоры и решили, что заменим фильтры. И до октября-ноября 2021 года планируется установить новые фильтры, — сказала она.

Жительница Намыва Наталья Найденова, присутствовавшая на заседании, возмутилась, что переговоры начали проводить только недавно.

— Пока вы ведете переговоры, с сентября мы задыхаемся там. Мы не можем открыть окна. Наши дети травятся. Вы говорите о 300 людях, которые там работают и получают зарплату. А сколько жителей Намыва там травятся? Рядом роддом, рядом госпиталь инвалидов войны, мы живем там, жети маленькие бегают. Вам детей маленьких не жалко, которые получают астму, онкологию? Как вы можете говорить сейчас? В первую очередь всегда должны быть в приоритете жизнь и здоровье людей. Вы с сентября месяца откладываете, вы ведете переговоры. Извините, получили разрешение топить семечкой. Черный дым валит из трубы, шум стоит. Я считаю, вы вообще бесчеловечно поступаете. Просто это безнравственно, поступать так со своими гражданами. И депутаты, которых мы выбираем, они тоже должны защищать интересы здоровья и жизни граждан, а потом уже интересы «зарплаты», — возмутилась женщина.

В результате обсуждений, комиссия приняла решение 15 февраля провести выездное заседание и посетить маслозавод «Экотранс». Также комиссия потребовала руководство предприятия к этой дате предоставить подробный план действий по устранению нарушений.

Ранее сообщалось, что глава экологической комиссии областного совета Алла Ряжских возмутилась, что управление экологии и природных ресурсов Николаевской ОГА выдало в 2019 году заводу «Экотранс» новое разрешение на выбросы, несмотря на то, что производственная мощность предприятия увеличалась.

Также в Николаевской облгосадминистрации пояснили, что не аннулировали разрешение на выбросы «Экотранса» по требованию Гоэкоинспекции из-за того, что последняя не предоставила все документы.

Ранее глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким рассказал, что руководство маслозавода «Экотранс», на который регулярно жалуются жители микрорайона Николаева Намыв, решило установить фильтры и сделать шумоизоляцию.

Как сообщалось, мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что депутат облсовета, глава партии «Наш край» в области Юрий Кормышкин «терроризирует» жителей Заводского района шумом и вонью. Так мэр отреагировал на обращение горожан по поводу работы маслоэкстракционного завода «Экотранс».

Напомним, жители дома Озерная, 39 пожаловались Татьяне Домбровской, которую партия «Слуга народа» выдвинула кандидатом в мэры Николаева, на маслозавод «Экотранс», выбросы которого вредят их здоровью.

Проблема загрязнения воздуха заводом «Экотранс» поднималась еще в 2010 году. Тогда Николаевский городской совет подал в суд на маслоэкстракционный завод.

В марте 2011 года Госуправление охраны окружающей природной среды установило, что предприятие осуществляет сверхнормативные выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух и запретило работу завода. При этом, в апреле в Николаевской облгосадминистрации рассказали, что если руководство завода не обеспечит экологическую безопасность работы этого предприятия, оно работать не будет.

Стоит отметить, что все судебные решения по работе в черте города «Экотранса» были вынесены в пользу завода. Кроме того, завод выиграл суд последней инстанции.

22 октября 2020 года в рамках проведения досудебного расследования, начатого по многочисленным жалобам жителей Заводского района Николаева на выбросы в воздух и шум в ночное время со стороны маслозавода, на предприятии прошли обыски.

Также специалисты Государственной экологической инспекции нашли нарушения в работе маслозавода «Экотранс».