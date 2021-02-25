Возле завода «Экотранс» в Николаеве специалисты Госэкоинспекции зафиксировали сброс неизвестной жидкости, которая загрязняет почву. Сумма ущерба составила почти 315 тысяч.

Об этом сообщают в Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа.

Отмечается, что 19 октября 2020 года на «горячую линию» Госэкоинфекции в Николаевской области поступило обращение по поводу утечки неизвестного вещества с трубы на земельный участок, расположенный в Заводском районе Николаева по улице Индустриальной возле АГК «Зольный» и ООО «Экотранс».

Госинспекторы по охране окружающей природной среды на месте подтвердили факт, приведенный в обращении, и зафиксировали сброс жидкости температурой 40 °C, которая выделяла пар. Отмечается, что в месте сброса образовалось болото со специфическим запахом. В ходе обследования были отобраны пробы воды и почвы, а также сделаны замеры загрязненной территории.

В экоинспекции сказали, что земельный участок находится в коммунальной собственности, а в реестре права на недвижимое имущество зарегистрировано договор аренды с ООО «Грант-Н» — этому предприятию направили претензю о возмещении убытков в размере 314 тысяч 667 гривен.

Согласно данным Минюста, бенефициаром ООО «Грант-Н» является депутат облсовета, совладелец завода «Экотранс» Юрий Кормышкин. Второй бенефициар ООО «Исследовательское предприятие «Степовое», которое входит в группу компаний «ПАЕК». Директором «Грант-Н» является депутат облсовета, заместитель гендиректора «ПАЕК» Елена Донченко.

Ранее сообщалось, что глава экологической комиссии областного совета Алла Ряжских возмутилась, что управление экологии и природных ресурсов Николаевской ОГА выдало в 2019 году заводу «Экотранс» новое разрешение на выбросы, несмотря на то, что производственная мощность предприятия увеличалась.

Ранее глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким рассказал, что руководство маслозавода «Экотранс», на который регулярно жалуются жители микрорайона Николаева Намыв, решило установить фильтры и сделать шумоизоляцию.

Как сообщалось, мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что депутат облсовета, глава партии «Наш край» в области Юрий Кормышкин «терроризирует» жителей Заводского района шумом и вонью. Так мэр отреагировал на обращение горожан по поводу работы маслоэкстракционного завода «Экотранс».

Напомним, жители дома Озерная, 39 пожаловались Татьяне Домбровской, которую партия «Слуга народа» выдвинула кандидатом в мэры Николаева, на маслозавод «Экотранс», выбросы которого вредят их здоровью.

Проблема загрязнения воздуха заводом «Экотранс» поднималась еще в 2010 году. Тогда Николаевский городской совет подал в суд на маслоэкстракционный завод.

В марте 2011 года Госуправление охраны окружающей природной среды установило, что предприятие осуществляет сверхнормативные выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух и запретило работу завода. При этом, в апреле в Николаевской облгосадминистрации рассказали, что если руководство завода не обеспечит экологическую безопасность работы этого предприятия, оно работать не будет.

Стоит отметить, что все судебные решения по работе в черте города «Экотранса» были вынесены в пользу завода. Кроме того, завод выиграл суд последней инстанции.

22 октября 2020 года в рамках проведения досудебного расследования, начатого по многочисленным жалобам жителей Заводского района Николаева на выбросы в воздух и шум в ночное время со стороны маслозавода, на предприятии прошли обыски.

Также специалисты Государственной экологической инспекции нашли нарушения в работе маслозавода «Экотранс».

В свою очередь, заместитель гендиректора компании «ПАЕК», депутат облсовета от «Нашего края» Елена Донченко сообщила, что на заводе «Экотранс» в феврале закончат обустройство шумоизоляции, а новые фильтры поставят осенью.