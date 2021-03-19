Фото: Центр журналистских расследований

Управление экологии и природных ресурсов Николаевской областной государственной администрации обратилось с иском в суд для аннулирования документа разрешительного характера на выбросы ООО «Экотранс».

Об этом в социальной сети Facebook сообщил глава Николаевской ОГА Виталий Ким.

18 октября 2019 года управление экологии облгосадминистрации выдало заводу «Экотранс» разрешение на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками. Срок действия разрешения - 10 лет.

— В разрешении были установлены условия к выбросам загрязнающих веществ. Однако хозяйственная деятельность предприятия не отвечает тем условиям, которые были прописаны в разрешении. Предприятие грубо нарушает экологическое законодательство, а именно превышает нормативы выбросов в атмосферный воздух, откровенно игнорирует предписания контролирующего органа, не принимает мер по недопущению нарушения охраняемого законом интереса общества, что в свою очередь создает социальное напряжение не только среди жителей микрорайона Намыв, а и в целом города Николаева, - заявил Виталий Ким.

Он отметил, что в связи с этим было принято решение об аннулировании разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками, выданный компании «Экотранс».

В случае, если разрешение будет аннулировано, то согласно статье 11 Закона Украины «Об охране атмосферного воздуха», предприятие не будет иметь право осуществлять выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками.

Напомним, жители дома Озерная, 39 пожаловались на маслозавод «Экотранс», выбросы которого вредят их здоровью.

22 октября 2020 года в рамках проведения досудебного расследования, начатого по многочисленным жалобам жителей Заводского района Николаева на выбросы в воздух и шум в ночное время со стороны маслозавода, на предприятии прошли обыски.

Также специалисты Государственной экологической инспекции нашли нарушения в работе маслозавода «Экотранс».

В свою очередь, заместитель гендиректора компании «ПАЕК», депутат облсовета от «Нашего края» Елена Донченко сообщила, что на заводе «Экотранс» в феврале закончат обустройство шумоизоляции, а новые фильтры поставят осенью.

Кроме этого, глава экологической комиссии областного совета Алла Ряжских возмутилась, что управление экологии и природных ресурсов Николаевской ОГА выдало в 2019 году заводу «Экотранс» новое разрешение на выбросы, несмотря на то, что производственная мощность предприятия увеличалась.

Также, глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким рассказал, что руководство маслозавода «Экотранс», на который регулярно жалуются жители микрорайона Николаева Намыв, решило установить фильтры и сделать шумоизоляцию.

При этом мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что депутат облсовета, глава партии «Наш край» в области Юрий Кормышкин «терроризирует» жителей Заводского района шумом и вонью. Так мэр отреагировал на обращение горожан по поводу работы маслоэкстракционного завода «Экотранс».

Сообщалось, что возле завода «Экотранс» в Николаеве специалисты Госэкоинспекции зафиксировали сброс неизвестной жидкости, которая загрязняет почву. Сумма ущерба составила почти 315 тысяч.

Проблема загрязнения воздуха заводом «Экотранс» поднималась еще в 2010 году. Тогда Николаевский городской совет подал в суд на маслоэкстракционный завод.

В марте 2011 года Госуправление охраны окружающей природной среды установило, что предприятие осуществляет сверхнормативные выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух и запретило работу завода. При этом, в апреле в Николаевской облгосадминистрации рассказали, что если руководство завода не обеспечит экологическую безопасность работы этого предприятия, оно работать не будет.

Стоит отметить, что все судебные решения по работе в черте города «Экотранса» были вынесены в пользу завода. Кроме того, завод выиграл суд последней инстанции.