Глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким считает, что работу завода «Экотранс» нужно остановить до тех пор, пока предприятие не установит обещанные фильтры и не заменит оборудование.

Об этом он сказал в ходе пресс-конференции, передает корреспондент НикВести.

Губернатор считает, что у ОГА есть достаточно доводов по поводу того, что завод действительно вредит окружающей среде.

— Мы разбирались с этим вопросом комплексно. Разрешение, которое выдается, должно контролироваться. Сейчас я только объявил конкурс на должность руководителя управления экологии, и у нас новый руководитель экологической инспекции, который, как я считаю, принципиальный, и будет работать по-другому. Разрешение выдается управлением, а экологическая инспекция начисляет убытки, которые наносит экологии тот или иной бизнес. Я за бизнес, за то, чтобы предприятия работали, но против вреда, которые они на носят. И то, что мы подали в суд, и суд принял наш иск является тому подтверждением. У нас есть все доводы, почему ОВД (оценка влияния на окружающую среду, — прим.) нужно отменить и остановить предприятие до момента, когда оно выполнит свои обещания, поставит фильтры и заменит техническую оборудование. Мы идем законным путем, — сказал Виталий Ким.

Глава ОГА добавил, что, по его мнению, разрешение на выбросы было получено законно, однако его надо отменить, потому что предприятие не выполняет требования там прописанные.

Как известно, Управление экологии и природных ресурсов Николаевской ОГА обратилось с иском в суд для аннулирования разрешения на выбросы ООО «Экотранс».

Николаевский окружной административный суд принял к рассмотрению иск об отмене разрешения на выбросы опасных веществ для завода «Экотранс».

Напомним, жители дома Озерная, 39 пожаловались на маслозавод «Экотранс», выбросы которого вредят их здоровью.

22 октября 2020 года в рамках проведения досудебного расследования, начатого по многочисленным жалобам жителей Заводского района Николаева на выбросы в воздух и шум в ночное время со стороны маслозавода, на предприятии прошли обыски.

Также специалисты Государственной экологической инспекции нашли нарушения в работе маслозавода «Экотранс».

В свою очередь, заместитель гендиректора компании «ПАЕК», депутат облсовета от «Нашего края» Елена Донченко сообщила, что на заводе «Экотранс» в феврале закончат обустройство шумоизоляции, а новые фильтры поставят осенью.

Кроме этого, глава экологической комиссии областного совета Алла Ряжских возмутилась, что управление экологии и природных ресурсов Николаевской ОГА выдало в 2019 году заводу «Экотранс» новое разрешение на выбросы, несмотря на то, что производственная мощность предприятия увеличалась.

Также, глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким рассказал, что руководство маслозавода «Экотранс», на который регулярно жалуются жители микрорайона Николаева Намыв, решило установить фильтры и сделать шумоизоляцию.

При этом мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что депутат облсовета, глава партии «Наш край» в области Юрий Кормышкин «терроризирует» жителей Заводского района шумом и вонью. Так мэр отреагировал на обращение горожан по поводу работы маслоэкстракционного завода «Экотранс».

Сообщалось, что возле завода «Экотранс» в Николаеве специалисты Госэкоинспекции зафиксировали сброс неизвестной жидкости, которая загрязняет почву. Сумма ущерба составила почти 315 тысяч.

Проблема загрязнения воздуха заводом «Экотранс» поднималась еще в 2010 году. Тогда Николаевский городской совет подал в суд на маслоэкстракционный завод.

В марте 2011 года Госуправление охраны окружающей природной среды установило, что предприятие осуществляет сверхнормативные выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух и запретило работу завода. При этом, в апреле в Николаевской облгосадминистрации рассказали, что если руководство завода не обеспечит экологическую безопасность работы этого предприятия, оно работать не будет.

Стоит отметить, что все судебные решения по работе в черте города «Экотранса» были вынесены в пользу завода. Кроме того, завод выиграл суд последней инстанции.