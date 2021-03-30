Специалисты Госэкоинспекции оштрафовали завод «Экотранс» в Николаеве на 30 тысяч гривен за превышение в выброса вредных веществ. Также нарушения в работе предприятия нашли спасатели, Гоструд и Госпотребслужба.

Об этом шла речь на заседании рабочей группы по решению конфликта между жителями микрорайона Намыв Николаева и предприятием «Экотранс» в Николаевской облгосадминистрации, передает пресс-служба ОГА.

В период с 26 февраля по 11 марта специалисты Государственной экологической инспекции провели внеплановую проверку работы «Экотранса». В результате лабораторных исследований отобранных проб зафиксировано превышение в выбросах диоксида азота в 1,2 раза и углерода в 1,1 раза. Учитывая выявленные нарушения, администрация завода получила предписание для устранения недостатков. Начислены штрафные санкций в размере 30 тысяч гривен.

Также многочисленные нарушения выявлены в ходе проверок проведенных Управлением Гоструда в Николаевской области и Главным управлением ДСНС Украины в Николаевской области. На предприятии заняты их ликвидацией.

В свою очередь активисты, жители Заводского района Николаева, утверждают, что в ночное время суток на заводе проходит активная фаза производства. Горожане страдают от вони и шума. Представители Госпродпотребслужбы зафиксировали превышение норм шума на 18 децибел в квартирах николаевцев на Озерной.

Как известно, Управление экологии и природных ресурсов Николаевской ОГА обратилось с иском в суд для аннулирования разрешения на выбросы ООО «Экотранс».

Николаевский окружной административный суд принял к рассмотрению иск об отмене разрешения на выбросы опасных веществ для завода «Экотранс».

Напомним, жители дома Озерная, 39 пожаловались на маслозавод «Экотранс», выбросы которого вредят их здоровью.

22 октября 2020 года в рамках проведения досудебного расследования, начатого по многочисленным жалобам жителей Заводского района Николаева на выбросы в воздух и шум в ночное время со стороны маслозавода, на предприятии прошли обыски.

Также специалисты Государственной экологической инспекции нашли нарушения в работе маслозавода «Экотранс».

В свою очередь, заместитель гендиректора компании «ПАЕК», депутат облсовета от «Нашего края» Елена Донченко сообщила, что на заводе «Экотранс» в феврале закончат обустройство шумоизоляции, а новые фильтры поставят осенью.

Кроме этого, глава экологической комиссии областного совета Алла Ряжских возмутилась, что управление экологии и природных ресурсов Николаевской ОГА выдало в 2019 году заводу «Экотранс» новое разрешение на выбросы, несмотря на то, что производственная мощность предприятия увеличалась.

Также, глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким рассказал, что руководство маслозавода «Экотранс», на который регулярно жалуются жители микрорайона Николаева Намыв, решило установить фильтры и сделать шумоизоляцию.

При этом мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что депутат облсовета, глава партии «Наш край» в области Юрий Кормышкин «терроризирует» жителей Заводского района шумом и вонью. Так мэр отреагировал на обращение горожан по поводу работы маслоэкстракционного завода «Экотранс».

Сообщалось, что возле завода «Экотранс» в Николаеве специалисты Госэкоинспекции зафиксировали сброс неизвестной жидкости, которая загрязняет почву. Сумма ущерба составила почти 315 тысяч.

Проблема загрязнения воздуха заводом «Экотранс» поднималась еще в 2010 году. Тогда Николаевский городской совет подал в суд на маслоэкстракционный завод.

В марте 2011 года Госуправление охраны окружающей природной среды установило, что предприятие осуществляет сверхнормативные выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух и запретило работу завода. При этом, в апреле в Николаевской облгосадминистрации рассказали, что если руководство завода не обеспечит экологическую безопасность работы этого предприятия, оно работать не будет.

Стоит отметить, что все судебные решения по работе в черте города «Экотранса» были вынесены в пользу завода. Кроме того, завод выиграл суд последней инстанции.