«Між нами робочі стосунки», — Сєнкевич заявив, що не бачить політичної конкуренції з Кімом

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич заявив, що не вбачає політичної конкуренції між ним та головою Миколаївської обласної військової адміністрації Віталієм Кімом.

Про це він сказав під час звіту за діяльність протягом року, пишуть «МикВісті».

Як відомо, наприкінці грудня Віталій Кім заявив, що не має особистих політичних амбіцій заради посад чи статусу, однак готовий брати участь у процесах, які матимуть користь.

— Останнім часом ми бачимо, що голова ОВА Віталій Кім усе частіше долучається до вирішення міських питань: він особисто оплачує запуск опалення в міському гуртожитку або подає заяву до поліції щодо кримінального провадження, пов’язаного з харчуванням. Він також синхронно з вами, а іноді навіть раніше, повідомляє про проблеми з водопостачанням у місті. Чи не вбачаєте ви в цьому певної політичної конкуренції та чи не боїтеся, що люди звикнуть до того, що проблемами міста займається саме голова ОВА? — запитала головна редакторка «МикВісті» Катерина Середа. — Дивіться, проблемами міста займаються міські служби. Ви також можете повідомляти інформацію про проблеми з водою, і ви це робите на своєму сайті. Але я не розглядаю вас, Катерино, як конкурентів на міських виборах. Хоча, можливо, вже й потрібно. [...] Голова ОВА наділений особливим статусом під час воєнних дій. Окрім того, він є жителем міста Миколаєва та депутатом міської ради, що є унікальним для Миколаєва порівняно з іншими обласними центрами, — відповів Олександр Сєнкевич.

Олександр Сєнкевич під час звіту за діяльність у 2025 році. Фото: МикВісті

Він наголосив, що нині говорити про політичну конкуренцію недоречно, адже, за словами президента України Володимира Зеленського, сьогодні в країні є лише одна партія — Україна.

— Хочу ще раз сказати про можливі вибори. Чи говорить сьогодні хтось серйозно про політичну конкуренцію? Президент України Володимир Зеленський заявив, що нині в нас є лише одна партія — Україна. Ми бачимо, що деякі політичні організації відкривають у Миколаєві свої офіси й починають критикувати (владу, — прим.). [...] При цьому інколи ці люди навіть не є жителями Миколаєва. Нещодавно, зокрема, відкрився офіс однієї з політичних партій, яку очолюють одесити. Вони не знайшли себе там і прийшли до Миколаєва, щоб розповідати нам, як правильно жити. Таких людей, на жаль, буде з’являтися ще більше. Сьогодні я раджу всім цим «варягам» і, скажімо так, політикам з інвалідністю, не фізичною, а політичною займатися допомогою містянам, — сказав Олександр Сєнкевич.

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич та голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, архівне фото: МикВісті

Він додав, що з Віталієм Кімом у нього робочі стосунки.

— Що стосується Віталія Олександровича, то, ще раз наголошую, між нами робочі стосунки. Як представник президента він, зокрема, може регулювати взаємодію з окремими організаціями, які не є комунальними, такими як «Миколаївгаз» та «Миколаївобленерго». Ці організації з нами співпрацюють, але не підпорядковуються міській владі та не є їй підвідомчими. Водночас голова ОВА має на них більший вплив, тому й використовує його для стабілізації ситуації в регіоні, зокрема в Миколаєві, де проживає майже половина населення області, — резюмував Олександр Сєнкевич.

Раніше Віталій Кім повідомляв, що тема довкола виборів має вирішуватися лише за умови повного забезпечення виборчих прав громадян, насамперед військових, внутрішньо переміщених осіб та українців за кордоном.

Реклама

Крім того, він зазначив, що як представник виконавчої влади, точно буде залучений до організації виборчого процесу в області, якщо таке рішення буде ухвалене на державному рівні.

22 грудня у Верховній Раді сформували робочу групу щодо пришвидшеної підготовки до проведення можливих виборів Президента України під час воєнного стану.

Наступного дня 23 грудня в Україні вперше з початку повномасштабного вторгнення постановою Центральної виборчої комісії відновили роботу «Державного реєстру виборців».