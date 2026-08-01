У Снігурівці на батьків шістьох неповнолітніх водіїв мотоциклів склали адмінпротоколи. Фото: Олександр Павлов

У Снігурівці під час спільного профілактичного рейду поліцейські виявили шістьох неповнолітніх віком до 16 років, які керували транспортними засобами. На їхніх батьків склали адміністративні протоколи.

Про це повідомив керівник Снігурівської МВА Олександр Павлов.

Рейд проводили працівники поліції спільно зі службою у справах дітей. Його метою було виявлення неповнолітніх, які керують транспортними засобами, попередження порушень правил дорожнього руху та забезпечення безпеки на дорогах.

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За результатами перевірки на батьків шістьох дітей склали адміністративні протоколи за неналежне виконання обов'язків щодо виховання дітей. Матеріали передадуть до суду.

Крім того, щодо неповнолітніх водіїв, які досягли 16-річного віку, поліцейські винесли постанови про адміністративні правопорушення безпосередньо на місці.

— Такі профілактичні заходи й надалі проводитимуться на території громади. Спільна робота правоохоронців та служби у справах дітей буде спрямована на припинення випадків керування транспортними засобами неповнолітніми, порушення громадського порядку та запобігання дорожньо-транспортним пригодам. Окремо звертаємо увагу неповнолітніх водіїв: ігнорування законної вимоги працівників поліції про зупинку транспортного засобу є грубим порушенням законодавства та може призвести до ще серйозніших правових наслідків. Такі дії створюють небезпеку не лише для самих водіїв, а й для інших учасників дорожнього руху. Закликаємо батьків не допускати керування транспортними засобами дітьми, які не мають відповідного права керування, та провести зі своїми синами й доньками роз'яснювальні бесіди щодо необхідності дотримання Правил дорожнього руху, — написав Олександр Павлов.

аа