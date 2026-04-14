У центрі Миколаєва планують створити місце пам’яті, пов’язане з трагедією полону

Мітинг в підтримку військовополонених та зниклих безвісти у Миколаєві. Архівне фото МикВісті

У Миколаєві планують створити місце пам’яті на честь військових, які були або залишаються в російському полоні. Локацію обрали на бульварній частині вулиці Садової.

Про це під час прямого ефіру розповів директор департаменту архітектури та містобудування, головний архітектор Миколаєва Євген Поляков.

За його словами, місце пам’яті, пов’язане з трагедією полону, буде облаштовуватись на бульварі вулиці Садової від вулиці Спаської до Манганаріївського скверу («Серце міста») з можливим розширенням.

Реклама

— Ми організували роботу над створенням такого місця, щоб воно було їхнім. Це меморіалізація пам’яті про війну, про їх трагедії, про тих людей, які залишились в полоні назавжди, які були закатовані. Це пам'ять про людей, які зникли безвісти. Це пам'ять для тих людей, які повернулися з полону, що їхні вчинки, подвиги та трагедії не забуті, — розповів Євген Поляков.

Також головний архітектор зазначив, що роботу проводять спільно з Миколаївською військовою адміністрацією, рідними військових та військовими частинами. Він додав, що вирішили відмовитись від архітектурного конкурсу, щоб родини військових та самі військові могли придумати, яким буде місце пам’яті.

— Напрацьовуємо з ними їхні ідеї та бачення. Воно вже формалізоване до рівня, як це може бути, зараз працюємо над деталями. Деталі в цьому випадку дуже важливі. Найскладніше та найголовніше, щоб ніхто не був забутим і люди, які з цим працювали могли відповісти на будь-які питання чому це там, — зазначив він.

Євген Поляков розповів, що зустрічі наразі проводять раз на два тижні та обговорюють напрацювання. Вартість проєкту та терміни його реалізації головний архітектор міста не назвав.

— До цієї роботи також були залучені представники військових формувань, фактично всі з Миколаєва. Які мають товаришів, які знаходяться в полоні. Які в першу чергу сказали: «Ми офіцерський склад, ми хочемо це фінансувати. Це має бути зроблено зараз, а не колись потім. Тому що люди знаходяться в полоні з 2014 року», — додав Євген Поляков.

Нагадаємо, що напередодні Великодня Україна та Росія провели черговий обмін полоненими. Додому повернулися 40 українських військових з Миколаївської області.

Крім того, керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що Україна розраховує на продовження обміну полоненими у період 13–19 квітня.