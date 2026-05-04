 РФ хоче обміняти лише полонених північнокорейців

Росіяни намагаються обміняти полонених із КНДР, але ігнорують інших іноземних найманців

РФ хоче обміняти лише полонених північнокорейців, фото з фейсбуку Володимира Зеленського
Росія кілька разів намагалася повернути двох військових із Північної Кореї, яких ЗСУ взяли в полон під час боїв у Курській області.

Про це повідомив керівник секретаріату Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Богдан Охріменко в інтерв'ю «Укрінформу».

За словами посадовця, росіяни демонструють інтерес лише до найманців із КНДР, тоді як долею інших іноземців, які воюють на їхньому боці, взагалі не цікавляться.

Більше того, українській стороні іноді доводиться буквально вмовляти Москву забирати навіть власних громадян.

Самі ж полонені корейці висловили бажання виїхати до Південної Кореї. Проте Охріменко зазначив, що це юридично складне питання. Згідно з міжнародним гуманітарним правом, за полонених відповідає та країна, яка втягнула їх у бойові дії, тобто Росія.

Україна готова розглядати передачу полонених третій стороні лише в тому випадку, якщо дипломати та юристи знайдуть законний механізм. Якщо ж такого рішення не знайдуть, а самі бійці категорично відмовлятимуться повертатися до РФ чи КНДР, Україна утримуватиме їх у себе до остаточного розв'язання ситуації.

Варто нагадати, що Україна повернула з полону 193 військових. Серед звільнених є поранені, а також ті, проти кого в Росії були відкриті кримінальні справи.

