Понад тисяча українців досі в полоні РФ, їхній стан погіршується, — Коордштаб
- Новини України
-
•
-
- Марія Хаміцевич
-
•
-
15:08, 04 травня, 2026
-
У російському полоні з 2022 року залишаються понад тисяча українських військових і цивільних.
Про це в інтерв’ю «Укрінформу» повідомив керівник секретаріату Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Богдан Охріменко.
За його словами, частина людей опинилася в полоні під час перших тижнів повномасштабного вторгнення, коли російські війська просувалися територією України.
— У полоні з 2022 року зараз перебуває більш як тисяча людей, — зазначив Богдан Охріменко.
Він наголосив, що ця категорія полонених є пріоритетною для повернення. Координаційний штаб веде роботу з російською стороною, щоб домогтися їх звільнення.
За словами посадовця, тривале перебування в полоні суттєво погіршує стан людей через неналежні умови утримання, проблеми з харчуванням і медичною допомогою.
— Ми розуміємо, що ці люди повинні бути в пріоритеті, тому що їхній ресурс вичерпується, — додав він.
Нагадаємо, наприкінці квітня Україна повернула з полону 193 військових. Серед звільнених є поранені, а також ті, проти кого в Росії були відкриті кримінальні справи.
Слід зазначити що у Миколаєві люди регулярно виходять на акцію-нагадування про українських військових, які перебувають у полоні або зникли безвісти.
Останні новини про: Війна в Україні
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.