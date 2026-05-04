 Понад тисяча українців перебувають у полоні РФ із 2022 року

Понад тисяча українців досі в полоні РФ, їхній стан погіршується, — Коордштаб

Акція на підтримку військовополонених. Фото: 36 окрема бригада морської піхоти імені БілинськогоАкція на підтримку військовополонених у Миколаєві. Фото: 36 окрема бригада морської піхоти імені Білинського

У російському полоні з 2022 року залишаються понад тисяча українських військових і цивільних.

Про це в інтерв’ю «Укрінформу» повідомив керівник секретаріату Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Богдан Охріменко.

За його словами, частина людей опинилася в полоні під час перших тижнів повномасштабного вторгнення, коли російські війська просувалися територією України.

— У полоні з 2022 року зараз перебуває більш як тисяча людей, — зазначив Богдан Охріменко.

Він наголосив, що ця категорія полонених є пріоритетною для повернення. Координаційний штаб веде роботу з російською стороною, щоб домогтися їх звільнення.

За словами посадовця, тривале перебування в полоні суттєво погіршує стан людей через неналежні умови утримання, проблеми з харчуванням і медичною допомогою.

— Ми розуміємо, що ці люди повинні бути в пріоритеті, тому що їхній ресурс вичерпується, — додав він.

Нагадаємо, наприкінці квітня Україна повернула з полону 193 військових. Серед звільнених є поранені, а також ті, проти кого в Росії були відкриті кримінальні справи.

Слід зазначити що у Миколаєві люди регулярно виходять на акцію-нагадування про українських військових, які перебувають у полоні або зникли безвісти.

