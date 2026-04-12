Буданов анонсував новий обмін полоненими наступного тижня

Серед звільнених з полону військових — миколаївські морпіхи. Фото: 36 окрема бригада морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського

Керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що Україна розраховує на продовження обміну полоненими наприкінці наступного тижня — у період 13–19 квітня.

Про це пише медіа «Новини.LIVE».

Кирило Буданов пояснив, що провести одразу більший обмін не вдалося через затримки з боку росії, які він назвав «суто бюрократичними процедурами».

Реклама

Він також додав, що процес довелося не відкладати надовго, щоб люди якнайшвидше повернулися додому.

— Російська сторона не зовсім встигла підготувати це все, але чекати не було змоги. Та і правильно було. Хай хоч 182 людини зустрінуть це свято вдома, — зазначив він.

Напередодні Великодня Україна та Росія провели черговий обмін полоненими. Додому повернулися 40 українських військових з Миколаївської області. Серед звільнених з полону військових — миколаївські морпіхи, повідомили в 36 окремій бригаді морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського.

Загалом напередодні Великодня додому повернулися 175 українських військових і семеро цивільних. Серед звільнених з полону — військові ЗСУ, нацгвардійці, прикордонники. Це рядові, сержанти та офіцери, які захищали Україну в Маріуполі, на Чорнобильській АЕС, на Донецькому, Луганському, Харківському, Херсонському, Запорізькому, Сумському, Київському і Курському напрямках.