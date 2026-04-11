Відбувся новий обмін полоненими: додому повернулися 175 українських військових і 7 цивільних. Фото: Володимир Зеленський / Telegram

Напередодні Великодня Україна та Росія провели черговий обмін полоненими. Додому повернулися 175 українських військових і семеро цивільних.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

Серед звільнених з полону — військові ЗСУ, нацгвардійці, прикордонники. Це рядові, сержанти та офіцери, які захищали Україну в Маріуполі, на Чорнобильській АЕС, на Донецькому, Луганському, Харківському, Херсонському, Запорізькому, Сумському, Київському і Курському напрямках.

Серед них є поранені. Більшість з них були в полоні з 2022 року.

Раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна у 2026 році прагне відновити процес обміну полоненими з Росією. Ключові переговори з цього питання наразі веде секретар РНБО Рустем Умєров під час візиту до Туреччини.