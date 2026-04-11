 Відбувся новий обмін полоненими: додому повернулися 175 українських військових і 7 цивільних

Відбувся новий обмін полоненими: додому повернулися 175 українських військових і 7 цивільних. Фото: Володимир Зеленський / Telegram

Напередодні Великодня Україна та Росія провели черговий обмін полоненими. Додому повернулися 175 українських військових і семеро цивільних.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

Серед звільнених з полону — військові ЗСУ, нацгвардійці, прикордонники. Це рядові, сержанти та офіцери, які захищали Україну в Маріуполі, на Чорнобильській АЕС, на Донецькому, Луганському, Харківському, Херсонському, Запорізькому, Сумському, Київському і Курському напрямках.

Серед них є поранені. Більшість з них були в полоні з 2022 року.

Раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна у 2026 році прагне відновити процес обміну полоненими з Росією. Ключові переговори з цього питання наразі веде секретар РНБО Рустем Умєров під час візиту до Туреччини.

Після минулого обміну в полоні «знайшли» 12 військових, про яких не було інформації
«Один з найбільш обмінів з нашими земляками», — напередодні Великодня з полону повернулись 40 військових з Миколаївщини
Буданов анонсував новий обмін полоненими наступного тижня
Читайте також:
новини
У Миколаєві відзначили Великдень: як пройшли святкування у місті

Даріна Мельничук
новини
На сміттєзвалищі у Доманівці накопичився вже мільйон тонн відходів

Юлія Бойченко
новини
На Миколаївщині понад 6 тисяч ФОПів із працівниками: скільки підприємців на півдні країни

Світлана Іванченко
новини
Потрібно збільшити темпи переробки відходів руйнації по області, але техніка є лише в Миколаєві, — ОВА

Даріна Мельничук
новини
У Миколаєві планують завершити об’єднання чотирьох лікарень за два місяці

Анна Гакман
У Миколаєві відзначили Великдень: як пройшли святкування у місті

Даріна Мельничук

На Великдень не передбачають відключення світла

У Єрусалимі зійшов Благодатний вогонь

Як раніше виглядала вулиця Соборна у Миколаєві: історичні фото