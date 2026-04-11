«Один з найбільш обмінів з нашими земляками», — напередодні Великодня з полону повернулись 40 військових з Миколаївщини
- Юлія Бойченко
17:03, 11 квітня, 2026
Напередодні Великодня Україна та Росія провели черговий обмін полоненими. Додому повернулися 40 українських військових з Миколаївської області.
Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Віталій Кім.
«Це один з найбільш обмінів з нашими земляками! Дякую всіх, хто працює та допомагає повертати Наших додому», — додав Віталій Кім.
Серед звільнених з полону військових — миколаївські морпіхи, повідомили в 36 окремій бригаді морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського.
«Для багатьох родин морських піхотинців цей Великдень дійсно стане особливим, сповненим радісного очікування та душевного спокою. Бо найстрашніші випробування й тортури невідомості позаду», — додали там.
Загалом напередодні Великодня додому повернулися 175 українських військових і семеро цивільних. Серед звільнених з полону — військові ЗСУ, нацгвардійці, прикордонники. Це рядові, сержанти та офіцери, які захищали Україну в Маріуполі, на Чорнобильській АЕС, на Донецькому, Луганському, Харківському, Херсонському, Запорізькому, Сумському, Київському і Курському напрямках.
