 Напередодні Великодня 11 квітня з полону повернулись 40 військових з Миколаївщини

«Один з найбільш обмінів з нашими земляками», — напередодні Великодня з полону повернулись 40 військових з Миколаївщини

Серед звільнених з полону військових — миколаївські морпіхи. Фото: 36 окрема бригада морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського

Напередодні Великодня Україна та Росія провели черговий обмін полоненими. Додому повернулися 40 українських військових з Миколаївської області.

Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Віталій Кім.

«Це один з найбільш обмінів з нашими земляками! Дякую всіх, хто працює та допомагає повертати Наших додому», — додав Віталій Кім.

Серед звільнених з полону військових — миколаївські морпіхи, повідомили в 36 окремій бригаді морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського.

«Для багатьох родин морських піхотинців цей Великдень дійсно стане особливим, сповненим радісного очікування та душевного спокою. Бо найстрашніші випробування й тортури невідомості позаду», — додали там.

Загалом напередодні Великодня додому повернулися 175 українських військових і семеро цивільних. Серед звільнених з полону — військові ЗСУ, нацгвардійці, прикордонники. Це рядові, сержанти та офіцери, які захищали Україну в Маріуполі, на Чорнобильській АЕС, на Донецькому, Луганському, Харківському, Херсонському, Запорізькому, Сумському, Київському і Курському напрямках.

Реклама
