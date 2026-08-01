Миколаївська велосипедистка Анна Колижук отримала важку травму хребта на змаганнях в Італії: триває збір на лікування
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- Аліса МелікадамянВипускова редакторка, репортерка
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Миколаївська велосипедистка, майстер спорту України міжнародного класу та спортсменка національної збірної Анна Колижук отримала важку травму хребта під час міжнародних велоперегонів в Італії. Для спортсменки відкрили збір коштів на лікування та реабілітацію.
Про це повідомляють представники спортивної спільноти, закликавши небайдужих підтримати спортсменку.
Анна Колижук — майстер спорту України міжнародного класу з велоспорту, членкиня Національної збірної України, срібна та бронзова призерка чемпіонатів Європи з велоспорту на треку. Вона багато років представляє Україну на міжнародних змаганнях.
Зазначається, що попереду на спортсменку чекають тривале лікування та складна реабілітація. Через значні медичні витрати організатори збору просять усіх охочих долучитися до допомоги.
— Сьогодні найважливіший старт Анни проходить не на велотреку, а в боротьбі за здоров'я. І пройти цю дистанцію без нашої підтримки буде надзвичайно складно, — йдеться у зверненні.
Допомогти спортсменці можна, переказавши кошти на спеціально відкриту банку Monobank. Посилання: https://send.monobank.ua/jar/84WtWu29j1
Номер картки: 4874 1000 3100 2580
Єврова карта:
Receiver: KOLYZHUK ANNA
IBAN:GB73CLJU00997185390328
BIC/SWIFT: CLJUGB21
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Account holder: KOLYZHUK ANNA
IBAN:GB73CLJU00997185390328
BIC: CLJUGB21
Зазначимо, що на чемпіонат України з велосипедного спорту на відкритому треку серед чоловіків та жінок до 23 років, який пройшов з 30 травня по 4 червня, Анна Колижук здобула три золота та три срібла.
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