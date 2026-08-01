Миколаївська велосипедистка Анна Колижук отримала важку травму хребта на змаганнях в Італії: триває збір на лікування

Миколаївська спортсменка Анна Колижук отримала важку травму хребта під час міжнародних велоперегонів в Італії

Миколаївська велосипедистка, майстер спорту України міжнародного класу та спортсменка національної збірної Анна Колижук отримала важку травму хребта під час міжнародних велоперегонів в Італії. Для спортсменки відкрили збір коштів на лікування та реабілітацію.

Про це повідомляють представники спортивної спільноти, закликавши небайдужих підтримати спортсменку.

Анна Колижук — майстер спорту України міжнародного класу з велоспорту, членкиня Національної збірної України, срібна та бронзова призерка чемпіонатів Європи з велоспорту на треку. Вона багато років представляє Україну на міжнародних змаганнях.

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Зазначається, що попереду на спортсменку чекають тривале лікування та складна реабілітація. Через значні медичні витрати організатори збору просять усіх охочих долучитися до допомоги.

— Сьогодні найважливіший старт Анни проходить не на велотреку, а в боротьбі за здоров'я. І пройти цю дистанцію без нашої підтримки буде надзвичайно складно, — йдеться у зверненні.

Допомогти спортсменці можна, переказавши кошти на спеціально відкриту банку Monobank. Посилання: https://send.monobank.ua/jar/84WtWu29j1



Номер картки: 4874 1000 3100 2580



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Зазначимо, що на чемпіонат України з велосипедного спорту на відкритому треку серед чоловіків та жінок до 23 років, який пройшов з 30 травня по 4 червня, Анна Колижук здобула три золота та три срібла.