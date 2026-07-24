Миколаївський велогонщик став майстром спорту України. Фото: Миколаївська міська рада

Вихованцю Миколаївської СДЮСШОР з велосипедного спорту Олексію Кіцаку присвоїли почесне звання «Майстер спорту України».

Як повідомили в мерії, відповідний наказ №4466 міністерство молоді та спорту підписало 20 липня 2026 року.

Цьогоріч спортсмен здобув перемогу на Відкритому чемпіонаті України з велокросу, який проходив у Миколаєві, а також виборов срібну медаль чемпіонату України з велосипедного спорту на критому треку.

До змагань Олексія підготували тренери Олександр Кравцов та його перший наставник Михайло Кравець.

Раніше міський голова Олександр Сєнкевич розпорядився виплатити одноразові грошові винагороди 114 спортсменам комунальних спортивних шкіл Миколаєва, які посіли призові місця на всеукраїнських та міжнародних змаганнях у першому півріччі 2026 року.