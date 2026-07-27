 Боксери з Миколаєва перемогли на чемпіонаті України

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Головна Новини Спорт 22:41, 27 липня, 2026

Боксери з Миколаєва перемогли на чемпіонаті України

Троє вихованців миколаївської СДЮСШОР №6 стали бронзовими призерами чемпіонату України з боксу серед юніорів та юніорок. Змагання проходили в Ужгороді з 17 до 26 липня.

Про це повідомили в мерії.

Боксери з Миколаєва перемогли на чемпіонаті України. Фото: Миколаївська міська радаБоксери з Миколаєва перемогли на чемпіонаті України. Фото: Миколаївська міська рада
Боксери з Миколаєва перемогли на чемпіонаті України. Фото: Миколаївська міська радаБоксери з Миколаєва перемогли на чемпіонаті України. Фото: Миколаївська міська рада

Медалі здобули Амід Велієв у ваговій категорії до 80 кілограм, Вадим Лубенець — у категорії понад 80 кілограм та Владислава Габрус — також у категорії понад 80 кілограм.

Спортсмени також виконали норматив кандидата у майстри спорту України. Тренують боксерів Володимир Букалов, Олексій Капацина та Віталій Бакалець.

Нагадаємо, що у німецькому місті Франкфурт-на-Одері з 10 по 15 липня пройшов міжнародний турнір Brandenburg Cup 2026. Миколаївський боксер СДЮСШОР-6 Ключко Назар, провівши три поєдинки, здобув золоту медаль турніру.

Автор
Світлана Іванченко
Світлана Іванченко
Кореспондентка
Кореспондентка МикВісті з 2024 року, має багаторічний досвід роботи у сфері місцевого самоврядування, публічних комунікацій і медіа, спеціалізується на політиці, реформах та контролі рішень органів влади.

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