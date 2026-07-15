 Миколаївський боксер здобув золоту медаль на міжнародному турнірі Brandenburg Cup 2026

  • середа

    15 липня, 2026

  • 26.8°
    Переважно ясно

    Миколаїв

  • 15 липня , 2026 середа

  • Миколаїв • 26.8° Переважно ясно

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Головна Новини Спорт 20:42, 15 липня, 2026

Миколаївський боксер здобув золоту медаль на міжнародному турнірі Brandenburg Cup 2026

У німецькому місті Франкфурт-на-Одері з 10 по 15 липня пройшов міжнародний турнір Brandenburg Cup 2026. Миколаївський боксер СДЮСШОР-6 Ключко Назар, провівши три поєдинки, здобув золоту медаль турніру.

Як повідомили в Управлінні фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради, у змаганнях взяли участь спортсмени з 18 країн світу.

Зазначається, що хлопець виборов перемогу над представником Швеції, господарем рингу — представником Німеччини, а у фінальному поєдинку здолав боксера з Грузії.

Боксер з Миколаївщини виборов золото на міжнародному турнірі Brandenburg Cup 2026. Фото: Управління фізичної культури і спорту Миколаївської міськоїБоксер з Миколаївщини виборов золото на міжнародному турнірі Brandenburg Cup 2026. Фото: Управління фізичної культури і спорту Миколаївської міської

Спортсмена готували тренери Букалов Володимир Олександрович та Ключко Олександр Михайлович.

Раніше повідомлялося, що з 25 по 27 червня у Миколаєві пройшов Відкритий чемпіонат міста з боксу, присвячений пам’яті Олександра Білецького та Артема Хана.

Автор
Кристина Леонова
Кристина Леонова
Кореспондентка
Кореспондентка МикВісті з травня 2026 року, спеціалізується на спортивній і культурній тематиці та здобуває журналістську освіту в Чорноморському національному університеті імені Петра Могили.

Останні новини про: Спорт

Рятувальник з Херсонщини став чемпіоном у «Турнірі захисників»
Спортсмени Миколаївщини вибороли медалі на чемпіонаті України з легкої атлетики серед дорослих та молоді
Гімнастка з Миколаєва Валерія Перемета здобула бронзу на Кубку світу в Мілані
Реклама
Читайте також:
новини
У центрі Миколаєва встановили памʼятник Миколі Аркасу

Таміла Ксьонжик
новини
У Південноукраїнську депутати доручили юристам звернутися до правоохоронців через борги КП «Кобзар», яке пропонують ліквідувати

Юлія Лук’яненко
новини
«Світ без війни» — мрія, яка об’єднує: у Миколаєві відкрили виставку про цінність миру

Світлана Іванченко
новини
Рада ратифікувала підписану у 2022 році Угоду про вільну торгівлю між Україною та Туреччиною: як голосували миколаївські нардепи?

Аліса Мелікадамян
новини
На Миколаївщині за ₴6,8 млн відремонтують готель для проживання переселенців

Альона Коханчук
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Спорт

Гімнастка з Миколаєва Валерія Перемета здобула бронзу на Кубку світу в Мілані
Спортсмени Миколаївщини вибороли медалі на чемпіонаті України з легкої атлетики серед дорослих та молоді
Рятувальник з Херсонщини став чемпіоном у «Турнірі захисників»

Голова Миколаївської ОВА Кім може очолити Міністерство у справах ветеранів, — ЗМІ

КУЛЬТУРА

«Світ без війни» — мрія, яка об’єднує: у Миколаєві відкрили виставку про цінність миру

6 годин тому

У Південноукраїнську депутати доручили юристам звернутися до правоохоронців через борги КП «Кобзар», яке пропонують ліквідувати

Юлія Лук’яненко

Головне сьогодні