Миколаївський боксер здобув золоту медаль на міжнародному турнірі Brandenburg Cup 2026

У німецькому місті Франкфурт-на-Одері з 10 по 15 липня пройшов міжнародний турнір Brandenburg Cup 2026. Миколаївський боксер СДЮСШОР-6 Ключко Назар, провівши три поєдинки, здобув золоту медаль турніру.

Як повідомили в Управлінні фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради, у змаганнях взяли участь спортсмени з 18 країн світу.

Зазначається, що хлопець виборов перемогу над представником Швеції, господарем рингу — представником Німеччини, а у фінальному поєдинку здолав боксера з Грузії.

Боксер з Миколаївщини виборов золото на міжнародному турнірі Brandenburg Cup 2026. Фото: Управління фізичної культури і спорту Миколаївської міської

Спортсмена готували тренери Букалов Володимир Олександрович та Ключко Олександр Михайлович.

Раніше повідомлялося, що з 25 по 27 червня у Миколаєві пройшов Відкритий чемпіонат міста з боксу, присвячений пам’яті Олександра Білецького та Артема Хана.