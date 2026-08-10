 Волейболісти з Миколаївщини вибороли нагороди на чемпіонаті України

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Головна Новини Спорт 21:34, 10 серпня, 2026

Волейболісти з Миколаївщини вибороли нагороди на чемпіонаті України

Миколаївські волейболісти посіли призові місця на чемпіонаті України. Фото: Федерація волейболу Миколаївської областіМиколаївські волейболісти посіли призові місця на чемпіонаті України. Фото: Федерація волейболу Миколаївської області

Спортсмени Миколаївщини посіли призові місця на чемпіонаті України з пляжного волейболу серед спортсменів віком до 14 років.

Як повідомили у Федерації волейболу Миколаївської області, змагання проходили в Києві з 6 по 9 серпня.

Серед дівчат найкращий результат показала пара Петренко/Нагорна (Арбузинка), яка посіла 2 місце та здобула 34 рейтингові очки. Спортсменки готувалися під керівництвом тренерки Ірини Васильєвої.

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Пара Гошко/Костенко (Миколаїв), яких тренує Вадим Бахматов, завершила чемпіонат на 4 місці, здобувши 30 рейтингових очок.

Також Миколаївщину на змаганнях представляли пари Олексієнко/Чечуй з Ольшанської ТГ та Тіщенко/Бурих із Миколаєва. Перша пара посіла 17 місце та здобули 10 рейтингових очок. Їх тренувала Наталія Шарова.

Друга пара завершила змагання на 25 місці, отримавши 2 рейтингові очки. Підготовкою спортсменів займалися тренери Андріс Рускуліс та Петро Потіха.

Миколаївські волейболісти посіли призові місця на чемпіонаті України. Фото: Федерація волейболу Миколаївської областіМиколаївські волейболісти посіли призові місця на чемпіонаті України. Фото: Федерація волейболу Миколаївської області
Миколаївські волейболісти посіли призові місця на чемпіонаті України. Фото: Федерація волейболу Миколаївської областіМиколаївські волейболісти посіли призові місця на чемпіонаті України. Фото: Федерація волейболу Миколаївської області

Серед юнаків Миколаївщину представляла пара Ковалець/Колесник, до складу якої увійшли спортсмени з Миколаївської та Рівненської областей. Хлопці здобули бронзові нагороди чемпіонату України.

Ще одна миколаївська пара Григорьєв/Преподобний також взяла участь у змаганнях. Тренерка спортсменів — Вікторія Головченко.

Миколаївські волейболісти посіли призові місця на чемпіонаті України. Фото: Федерація волейболу Миколаївської областіМиколаївські волейболісти посіли призові місця на чемпіонаті України. Фото: Федерація волейболу Миколаївської області
Миколаївські волейболісти посіли призові місця на чемпіонаті України. Фото: Федерація волейболу Миколаївської областіМиколаївські волейболісти посіли призові місця на чемпіонаті України. Фото: Федерація волейболу Миколаївської області

Нагадаємо, що у Миколаєві 29 серпня, у День пам’яті Захисників і Захисниць України, відбудеться 9-й Всеукраїнський щорічний забіг «Шаную Воїнів, біжу за Героїв України».

Автор
Кристина Леонова
Кристина Леонова
Кореспондентка
Кореспондентка МикВісті з травня 2026 року, спеціалізується на спортивній і культурній тематиці та здобуває журналістську освіту в Чорноморському національному університеті імені Петра Могили.

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