Волейболісти з Миколаївщини вибороли нагороди на чемпіонаті України
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- Кристина ЛеоноваКореспондентка
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Спортсмени Миколаївщини посіли призові місця на чемпіонаті України з пляжного волейболу серед спортсменів віком до 14 років.
Як повідомили у Федерації волейболу Миколаївської області, змагання проходили в Києві з 6 по 9 серпня.
Серед дівчат найкращий результат показала пара Петренко/Нагорна (Арбузинка), яка посіла 2 місце та здобула 34 рейтингові очки. Спортсменки готувалися під керівництвом тренерки Ірини Васильєвої.
Пара Гошко/Костенко (Миколаїв), яких тренує Вадим Бахматов, завершила чемпіонат на 4 місці, здобувши 30 рейтингових очок.
Також Миколаївщину на змаганнях представляли пари Олексієнко/Чечуй з Ольшанської ТГ та Тіщенко/Бурих із Миколаєва. Перша пара посіла 17 місце та здобули 10 рейтингових очок. Їх тренувала Наталія Шарова.
Друга пара завершила змагання на 25 місці, отримавши 2 рейтингові очки. Підготовкою спортсменів займалися тренери Андріс Рускуліс та Петро Потіха.
Серед юнаків Миколаївщину представляла пара Ковалець/Колесник, до складу якої увійшли спортсмени з Миколаївської та Рівненської областей. Хлопці здобули бронзові нагороди чемпіонату України.
Ще одна миколаївська пара Григорьєв/Преподобний також взяла участь у змаганнях. Тренерка спортсменів — Вікторія Головченко.
Нагадаємо, що у Миколаєві 29 серпня, у День пам’яті Захисників і Захисниць України, відбудеться 9-й Всеукраїнський щорічний забіг «Шаную Воїнів, біжу за Героїв України».
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