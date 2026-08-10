Двічі чемпіон Європи: шашкіст із Миколаєва здобув два золота у Таллінні

Миколаївський шашкіст Матвєй Колєсніков двічі став чемпіоном Європи з шашок-100. Фото: Миколаївська ОВА

Миколаївський спортсмен Матвєй Колєсніков здобув дві золоті медалі на молодіжному чемпіонаті Європи з шашок-100. Змагання проходили з 1 до 9 серпня у Таллінні, Естонія.

Як повідомили у Миколаївській ОВА, Матвєй виступав у категорії U-16. У класичній грі він набрав 15 із 18 можливих очок та посів перше місце серед кадетів.

Ще одне золото миколаївський шашкіст виборов у бліц-турнірі, набравши 16 із 18 очок.

Загалом у чемпіонаті взяли участь 186 спортсменів із 12 європейських країн. Україну представляли 15 учасників — семеро юнаків та восьмеро дівчат.

Миколаївський шашкіст Матвєй Колєсніков двічі став чемпіоном Європи з шашок-100. Фото: Миколаївська ОВА

Матвєй Колєсніков є вихованцем МО ДЮСШ «ОШШК» імені М. В. Шелеста. За підсумками змагань він став дворазовим чемпіоном Європи серед кадетів U-16 з шашок-100.

Миколаївський шашкіст Матвєй Колєсніков двічі став чемпіоном Європи з шашок-100. Фото: Миколаївська ОВА

Нагадаємо, що в Івано-Франківську у червні також проходив молодіжний чемпіонат України з шашок-100, який зібрав найсильніших юних спортсменів країни. Тоді миколаївський спортсмен Матвєй Колєсніков здобув три нагороди.