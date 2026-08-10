 Двічі чемпіон Європи: шашкіст із Миколаєва здобув два золота у Таллінні

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Головна Новини Спорт 12:35, 10 серпня, 2026

Двічі чемпіон Європи: шашкіст із Миколаєва здобув два золота у Таллінні

Миколаївський шашкіст Матвєй Колєсніков двічі став чемпіоном Європи з шашок-100. Фото: Миколаївська ОВАМиколаївський шашкіст Матвєй Колєсніков двічі став чемпіоном Європи з шашок-100. Фото: Миколаївська ОВА

Миколаївський спортсмен Матвєй Колєсніков здобув дві золоті медалі на молодіжному чемпіонаті Європи з шашок-100. Змагання проходили з 1 до 9 серпня у Таллінні, Естонія.

Як повідомили у Миколаївській ОВА, Матвєй виступав у категорії U-16. У класичній грі він набрав 15 із 18 можливих очок та посів перше місце серед кадетів.

Ще одне золото миколаївський шашкіст виборов у бліц-турнірі, набравши 16 із 18 очок.

Загалом у чемпіонаті взяли участь 186 спортсменів із 12 європейських країн. Україну представляли 15 учасників — семеро юнаків та восьмеро дівчат.

Миколаївський шашкіст Матвєй Колєсніков двічі став чемпіоном Європи з шашок-100. Фото: Миколаївська ОВАМиколаївський шашкіст Матвєй Колєсніков двічі став чемпіоном Європи з шашок-100. Фото: Миколаївська ОВА

Матвєй Колєсніков є вихованцем МО ДЮСШ «ОШШК» імені М. В. Шелеста. За підсумками змагань він став дворазовим чемпіоном Європи серед кадетів U-16 з шашок-100.

Миколаївський шашкіст Матвєй Колєсніков двічі став чемпіоном Європи з шашок-100. Фото: Миколаївська ОВАМиколаївський шашкіст Матвєй Колєсніков двічі став чемпіоном Європи з шашок-100. Фото: Миколаївська ОВА

Нагадаємо, що в Івано-Франківську у червні також проходив молодіжний чемпіонат України з шашок-100, який зібрав найсильніших юних спортсменів країни. Тоді миколаївський спортсмен Матвєй Колєсніков здобув три нагороди.

Автор
Марія Хаміцевич
Марія Хаміцевич
Кореспондентка
Кореспондентка МикВісті з 2023 року, спеціалізується на культурі, політиці, фоторепортажах та інтерв’ю, має фахову журналістську освіту й додаткову підготовку з протидії дезінформації та безпеки журналістської роботи.

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