Двічі чемпіон Європи: шашкіст із Миколаєва здобув два золота у Таллінні
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- Марія ХаміцевичКореспондентка
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Миколаївський спортсмен Матвєй Колєсніков здобув дві золоті медалі на молодіжному чемпіонаті Європи з шашок-100. Змагання проходили з 1 до 9 серпня у Таллінні, Естонія.
Як повідомили у Миколаївській ОВА, Матвєй виступав у категорії U-16. У класичній грі він набрав 15 із 18 можливих очок та посів перше місце серед кадетів.
Ще одне золото миколаївський шашкіст виборов у бліц-турнірі, набравши 16 із 18 очок.
Загалом у чемпіонаті взяли участь 186 спортсменів із 12 європейських країн. Україну представляли 15 учасників — семеро юнаків та восьмеро дівчат.
Матвєй Колєсніков є вихованцем МО ДЮСШ «ОШШК» імені М. В. Шелеста. За підсумками змагань він став дворазовим чемпіоном Європи серед кадетів U-16 з шашок-100.
Нагадаємо, що в Івано-Франківську у червні також проходив молодіжний чемпіонат України з шашок-100, який зібрав найсильніших юних спортсменів країни. Тоді миколаївський спортсмен Матвєй Колєсніков здобув три нагороди.
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