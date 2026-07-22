Нічний «зорепад» Персеїди: коли чекати пік у 2026 році

Зоряна ніч. Ілюстративне фото: EPA

У липні та серпні в небі можна буде спостерігати метеорний потік Персеїди — один із найвидовищніших «зорепадів» року. Його пік у 2026 році припаде на ніч із 12 на 13 серпня, коли за сприятливих умов можна буде побачити до 100 метеорів за годину.

Про це повідомляють NASA, Space та Королівському музеї Гринвіча.

Насправді «падають» не зорі, а дрібні уламки комети 109P/Swift-Tuttle. Земля щороку проходить крізь її пиловий слід, а частинки комети, потрапляючи в атмосферу на швидкості близько 212 тисяч кілометрів на годину, згорають і створюють яскраві спалахи в небі.

Метеорний потік Персеїди триватиме з 17 липня до 24 серпня. Найкраще спостерігати за ним у передсвітанкові години, хоча перші метеори можна побачити вже близько 22:00 за місцевим часом. Найсприятливіші умови будуть у Північній півкулі.

Для спостереження радять обрати відкрите місце подалі від будівель, дерев і яскравого освітлення. Найкраще вирушити за місто або до парку, а очам дати щонайменше 15 хвилин, щоб звикнути до темряви. Також варто заздалегідь перевірити прогноз погоди.

Радіантом Персеїд — умовною точкою, з якої, здається, вилітають метеори, — є сузір’я Персея. Водночас самі метеори можуть з’являтися в різних частинах неба, тому спостерігати краще за якомога ширшою ділянкою небосхилу.

Цьогоріч умови для спостереження будуть особливо сприятливими, оскільки пік Персеїд припаде на період молодого Місяця, а його світло не заважатиме побачити метеори.

Раніше повідомлялось, що посадковий модуль Blue Ghost успішно приземлився на ближньому боці Місяця, у Морі Криз — рівнині, що утворилася внаслідок виверження лави після падіння астероїда.