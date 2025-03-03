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Посадковий апарат Blue Ghost приземлившись на Місяць розпочав дослідження та зробив перші знімки

Посадковий апарат Blue Ghost успішно приземлився на Місяць, фото: FIREFLY AEROSPACEПосадковий апарат Blue Ghost успішно приземлився на Місяць, фото: FIREFLY AEROSPACE

Посадковий модуль Blue Ghost успішно приземлився на ближньому боці Місяця, у Морі Криз — рівнині, що утворилася внаслідок виверження лави після падіння астероїда.

Після м'якої посадки керування апаратом здійснюється із центру управління на Землі, повідомляє New York Times.

Зазначається, що протягом 14 днів апарат проведе серію досліджень, зокрема:

  • Виміряє точну відстань до Землі за допомогою лазерного рефлектора;
  • Дослідить місячний пил та його взаємодію із сонячним випромінюванням;
  • Аналізуватиме радіаційне середовище на Місяці;
  • Вивчатиме вплив сонячного вітру на магнітосферу Землі;
  • Проводитиме експерименти для NASA, зокрема використовуючи дриль для вимірювання теплового потоку та рентгенівську камеру.
Перший знімок з поверхні місяця, фото: FIREFLY AEROSPACEПерший знімок з поверхні місяця, фото: FIREFLY AEROSPACE

Протягом 45-денної подорожі апарат подолав 4,5 мільйона кілометрів та передав понад 27 ГБ наукових даних. 14 березня Blue Ghost зафіксує повне місячне затемнення у високій роздільній здатності.

Після цього він здійснить зйомку місячного заходу Сонця, що допоможе дослідити явище левітації пилу під впливом сонячного випромінювання, яке може створювати ефект світіння горизонту.

Отримані дані сприятимуть кращому розумінню умов на Місяці перед майбутніми пілотованими місіями.

Фотографія, випущена Firefly Aerospace, на якій видно тінь посадкового модуля Blue Ghost на поверхні Місяця в неділю, фото: Getty ImagesФотографія, випущена Firefly Aerospace, на якій видно тінь посадкового модуля Blue Ghost на поверхні Місяця в неділю, фото: Getty Images

Нагадаємо, раніше космічний телескоп «Хаббл» сфотографував спіральну галактику NGC 3430, що розташована на відстані 100 мільйонів світлових років від Землі.

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