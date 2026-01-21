 Увечері над Миколаївщиною спостерігали північне сяйво

Клуб

Увечері над Миколаївщиною спостерігали північне сяйво

Увечері над Миколаївщиною спостерігали північне сяйво. Фото: Мар’яна ЛебедєваУвечері над Миколаївщиною спостерігали північне сяйво. Фото: Мар’яна Лебедєва

Увечері 20 січня над Миколаївською областю знову помітили рідкісне для України природне явище — північне сяйво.

Як повідомили в Миколаївському обласному гідрометцентрі, аврору миколаївці могли спостерігати в регіоні з 17:50 до 21:40 за київським часом.

Зазвичай північне сяйво видно у північних країнах — Норвегії, Ісландії, Канаді, однак за умови сильної магнітної активності воно інколи стає помітним і значно південніше, зокрема і в Україні.

Увечері над Миколаївщиною спостерігали північне сяйво. Фото: Миколаївський обласний гідрометцентрУвечері над Миколаївщиною спостерігали північне сяйво. Фото: Миколаївський обласний гідрометцентр
Увечері над Миколаївщиною спостерігали північне сяйво. Фото: Миколаївський обласний гідрометцентрУвечері над Миколаївщиною спостерігали північне сяйво. Фото: Миколаївський обласний гідрометцентр

Вчені пояснюють, що північне сяйво виникає, коли заряджені частинки з Сонця досягають Землі та взаємодіють із магнітним полем планети. Потрапляючи у верхні шари атмосфери, вони змушують молекули газів світитися різними кольорами: переважно зеленим, червоним чи рожевим.

Увечері над Миколаївщиною спостерігали північне сяйво. Фото: Мар’яна ЛебедєваУвечері над Миколаївщиною спостерігали північне сяйво. Фото: Мар’яна Лебедєва
Увечері над Миколаївщиною спостерігали північне сяйво. Фото: Мар’яна ЛебедєваУвечері над Миколаївщиною спостерігали північне сяйво. Фото: Мар’яна Лебедєва

Але, навіть якщо аврора з’являється над певною територією, помітити її можуть не всі. Природнє явище часто важко помітити через світлове забруднення міським штучним освітленням, хмарність або навіть туман.

Попри це, деяким миколаївцям усе ж вдалося зафільмувати це рідкісне явище. Фото зробила та опублікувала на своїй сторінці у Facebook фотограф Мар’яна Лебедєва.

Увечері над Миколаївщиною спостерігали північне сяйво. Фото: Мар’яна ЛебедєваУвечері над Миколаївщиною спостерігали північне сяйво. Фото: Мар’яна Лебедєва
Увечері над Миколаївщиною спостерігали північне сяйво. Фото: Мар’яна ЛебедєваУвечері над Миколаївщиною спостерігали північне сяйво. Фото: Мар’яна Лебедєва

Як поспостерігати за небесним сяйвом?

Фахівці радять, у разі повторення подібного явища сьогодні:

  • виїхати за місто, подалі від штучного освітлення домівок, ліхтарів і реклами;
  • обрати відкриту місцевість без дерев і забудови;
  • дивитися в напрямку півночі або північного сходу;
  • дати очам 10–15 хвилин, щоб звикнути до темряви;
  • для фото — увімкнути нічний режим, зафіксувати експозицію та встановити телефон на штатив для зручного фільмування.

Нагадаємо, раніше телескоп Вебба «зловив» вибух зірки з часу, коли Всесвіт лише народжувався.

