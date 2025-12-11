Телескоп Вебба «зловив» вибух зірки з часу, коли Всесвіт лише народжувався

Зірка в момент вибуху та через три місяці, коли її помітив телескоп NASA. Художня робота: NASA, ESA, CSA, STScI, Лія Густак

Космічний телескоп імені Джеймса Вебба вперше спостерігав спалах наднової, що стався лише через 730 мільйонів років після виникнення Всесвіту.

Про відкриття повідомила обсерваторія NASA.

Усе почалося 14 березня, коли було зафіксовано потужний гамма-спалах. Менш ніж за півтори години обсерваторія імені Ніла Свіфта визначила місце його походження, а телескоп Вебба згодом підтвердив — вибух спричинила наднова. Це найраніше відоме спостереження такого явища.

Астрономи змогли розгледіти слабку галактику, у якій стався вибух, завдяки високій чіткості ближньоінфрачервоних знімків Вебба. Попередній рекорд стосувався наднової, що спалахнула, коли Всесвіту було вже 1,8 мільярда років.

Телескоп «зловив» вибух зірки з часу, коли Всесвіт лише народжувався. Фото: NASA

Професор Ендрю Леван з університетів Неймегена та Ворика зазначив, що лише Вебб може безпосередньо показати походження такого світла.

«Це світло йде від наднової — масивної зірки, що колапсує. Спостереження доводять, що ми можемо знаходити окремі зірки в період, коли Всесвіт мав лише 5% свого сучасного віку», — сказав він.

На відміну від більшості гамма-спалахів, які тривають до кількох хвилин, а наднові зазвичай сяють яскравіше протягом тижнів, ця подія яскравішала місяцями. Світло настільки «розтягнулося», адже мандрувало до нас протягом мільярдів років у процесі розширення космосу. Тому спостереження провели навмисно через три з половиною місяці після спалаху — саме тоді наднова мала бути максимально яскравою. Вчених здивувала схожість цієї наднової з більш сучасними.

«Вебб показав, що ця наднова виглядає точно як сучасні», — поділився професор Лестерського університету Ніал Танвір.

Він додав, що подібні явища — надзвичайно рідкісні.

«За останні 50 років було знайдено лише кілька гамма-спалахів у перші мільярди років існування Всесвіту. Це дуже рідкісна і дуже захоплива подія», — зазначив Ніал Танвір.

Нагадаємо, що у минулому році, потужний космічний телескоп Джеймса Вебба вперше зазнімкував ті ділянки космічної туманності під назвою Кінська Голова, спостерігати за якими раніше астрономи не мали змоги.