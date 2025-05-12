«Не можу казати, але частково причетний...», — націоналіст Карась розповів про плани України колонізувати Марс

Командир 413 окремого батальйону «Рейд» Сил безпілотних систем ЗСУ майор Євгеній Карась. Скриншот з відео

Командир 413 окремого батальйону «Рейд» Сил безпілотних систем ЗСУ майор Євгеній Карась заявив, що має ціль колонізувати Марс за участі українців.

Про це він заявив в інтерв'ю на YouTube-каналі «У Ліжку».

За його словами, війна лише підштовхнула його до давньої цілі, над якою він замислювався ще понад 10 років тому. Євген Карась стверджує, що вже зараз має зв’язки з міжнародними структурами, які працюють у сферах, дотичних до космічних технологій.

— Ми маємо стати Україна як держава, як нація. І ми як індивіди маємо пишатися тим, що ми виконаємо саму величну на даному історичному відрізку часу задачу людства. Це колонізація інших планет. Може ми коли на Марсі висадимося, ми так подивимося з Марса на Землю, наші ці проблеми, розборки, наскільки вони дрібні, меркантильні, порівняно з новими задачами людства. І ми туди вже прямуємо. Я зараз не можу казати, але я частково причетний до тих людей і тих планетарних організацій, які працюють дуже близько у сфері, яка дуже дотична до колонізації космосу. І воно довгенько мене туди привело. Це зараз дуже смішно. Я 13 років про це говорив, а тепер воно прийшло через війну сюди. Вони просто в іншій сфері зараз там працюють, пов'язані з війною, але я дивлюсь, що воно поруч, — сказав він.

На його думку, якщо росіяни й будуть серед перших, хто полетить на Марс, то виключно щоб перевірити, чи працює вентиляція на базах, чи безпечно функціонують системи життєзабезпечення. Майор висловив упевненість, що українці мають бути серед перших, хто ступить на Червону планету:

— І я хочу, щоб ми колонізували Марс. От як зараз росіяни йдуть в наступ у м'ясні штурми, от таке буде м'ясна колонізація Марса росіянами. Перевірять вони чи вентиляція працює, чи не фонить десь якийсь фазгенчик в систему живлення. А коли там відлагодимо всі ці процеси, то тоді туди відправимо українців. Я до цього думаю дуже-дуже, я доживусь до того, що ми будемо, от український прапор в тому числі буде серед інших, але один з перших на Марсі. Це моя така стоїть задачка, а більше мене нічого не цікавить. Ну дивіться, гроші, щось там, жінки, коротше, слава, там і так далі, ну це все в мене і так є, — сказав Євген Карась.

Нагадаємо, що марсохід NASA Perseverance показав нову світлину з Червоної планети, у кадр потрапив маленький «сніговик» із каміння.