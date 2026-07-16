У Південноукраїнську депутати присвоїли звання почесного громадянина та сперечалися через комунальне майно: як минула сесія міськради

70-та позачергова сесія Південноукраїнської міської ради. Фото: Південноукраїнська міська рада

Депутати Південноукраїнської міської ради 15 липня провели 70-ту позачергову сесію, під час якої розглянули чотири нагальні питання. Однак на засіданні не обійшлось без сперечань та дискусій.

Які головні рішення ухвалили депутати та що обговорювали, у підсумку від «МикВісті».

Почесним громадянином громади став Олег Вітковський

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Першим питанням депутати розглянули присвоєння звання «Почесний громадянин Південноукраїнської міської територіальної громади» тренеру Олегу Вітковському.

Кандидатуру запропонувала первинна профспілкова організація Південноукраїнської АЕС. Як зазначив секретар Південноукраїнської міської ради Денис Кравченко, всі необхідні процедури були дотримані.

Під час обговорення він особисто підтримав кандидатуру тренера.

— Знаю Олега Валерійовича особисто, був його вихованцем. Людина достойна цього звання, людина з великої літери, духовний наставник. Він виховав не одного чемпіона з контактного карате та інших видів єдиноборств. Прошу вашої підтримки, — сказав Денис Кравченко.

секретар Південноукраїнської міської ради Денис Кравченко. Фото: Південноукраїнська міська рада

Після таємного голосування лічильна комісія повідомила, що кандидатуру підтримали депутати, після чого міська рада затвердила результати голосування.

Олегу Вітковському вручать посвідчення, нагрудний знак і стрічку, а його ім'я внесуть до книги почесних громадян громади.

Оголошення результатів таємного голосування. Фото: Південноукраїнська міська рада

Виконком залишився без двох членів

Другим питанням депутати внесли зміни до складу виконавчого комітету. Із його складу виключили Олександра Чернія — у зв'язку зі смертю, а також Максима Дешка, який подав заяву про вихід.

Кількісний склад виконкому визначили у 14 осіб. Водночас під час обговорення зазначили, що фактично зараз працюють 13 членів виконкому, адже посада старости Костянтинівського старостинського округу залишається вакантною.

70-та позачергова сесія Південноукраїнської міської ради. Фото: Південноукраїнська міська рада

Суперечки навколо громадської організації «Захист держави»

Найдовше депутати обговорювали питання про внесення змін до переліку підприємств, установ та організацій, які надають соціально важливі послуги жителям громади.

Проєкт уже розглядали раніше, однак тоді він не набрав необхідної кількості голосів. Після цього громадська організація «Захист держави», яка користується приміщенням на вулиці Соборності, 7, повторно звернулася до міського голови з проханням винести питання на розгляд ради.

Саме під час цього питання депутати перейшли до дискусії про оренду комунального приміщення, борги та законність його використання.

Також зазначалося, що договір оренди завершився ще наприкінці травня, а громадська організація письмово не звернулася до балансоутримувача для укладення нового договору. На думку депутатів, у такому випадку має проводитися новий аукціон.

Частина депутатів наголошувала, що незалежно від статусу людини всі мають діяти відповідно до законодавства.

— Незалежно від того, військовий ти чи цивільний, потрібно дотримуватися законодавства України і положень нашої територіальної громади, — пролунало під час засідання.

70-та позачергова сесія Південноукраїнської міської ради. Фото: Південноукраїнська міська рада

Натомість інші депутати пояснювали, що приміщення орендував військовослужбовець, який воював на Херсонському напрямку, отримав поранення та тривалий час перебував у шпиталі. За їхніми словами, через це виникли фінансові труднощі, однак більшу частину боргів уже погашено.

Крім того, депутати наголосили, що навіть у разі включення організації до переліку соціально важливих послуг вона не отримує автоматично пільгову оренду за одну гривню, а сплачуватиме її відповідно до чинного законодавства.

Попри тривале обговорення необхідної підтримки проєкт не отримав.

Депутати сперечалися через оренду комунального майна

Останнім питанням депутати розглядали можливість скасувати рішення профільної комісії, яка раніше відмовила у продовженні договорів оренди двох комунальних приміщень.

За словами начальника відділу комунальної власності Андрія Лопушенка, проєктом рішення пропонується скасувати рішення профільної комісії від 7 травня 2026 року, якими двом орендарям відмовили у продовженні договорів оренди нежитлових приміщень. Йдеться про об'єкти, розташовані на проспекті Незалежності, 11 та вулиці Молодіжній, 12н.

Під час виступу депутатка Людмила Рибакова просила підтримати рішення та наполягала, що скасування рішення не означає передачу майна нинішнім орендарям.

— Це голосування не за конкретне прізвище, а за те, щоб майно приносило місту гроші через прозорий аукціон, — наголосила вона.

За її словами, відкритий аукціон забезпечить чесну конкуренцію, а місто зможе отримати більші надходження до бюджету.

На її думку, якщо рішення комісії залишиться чинним, підприємці можуть оскаржити його в суді, приміщення простоюватимуть, бюджет не отримуватиме орендної плати, а громада ризикує втратити податкові надходження та робочі місця.

Депутатка Людмила Рибакова (перша праворуч). Фото: Південноукраїнська міська рада

Окремо депутати дискутували щодо пропозиції Управління соціального захисту використати одне з приміщень для створення ветеранського простору.

Представниця управління пояснила, що місто потребує більшого приміщення для роботи із ветеранами та людьми похилого віку.

— Багато наших хлопців будуть повертатися з фронту і потребуватимуть нашої допомоги. Ми хочемо створити міжгенераційний простір, де зможемо надавати послуги і ветеранам, і старшому поколінню, — зазначила вона.

За її словами, нинішніх кабінетів недостатньо для якісного надання соціальних і психологічних послуг.

Втім частина депутатів виступила проти передачі комерційно привабливого приміщення під соціальні потреби, вважаючи, що громада спершу має використати його для отримання доходів, а вже потім шукати можливості створення нового соціального простору, зокрема за рахунок грантових програм.

Окремо депутати порушили питання перегляду орендної плати. Андрій Лопушенко пояснив, що чинна оренда приміщення площею 347,5 квадратного метра становить 12,6 тисячі гривень на місяць без експлуатаційних витрат, а для її збільшення спершу необхідно провести незалежну оцінку майна.

Після майже двадцяти хвилин дискусії проєкт рішення поставили на голосування, однак він не набрав необхідної кількості голосів.

Звернення голови Миколаївської обласної ради

Після завершення розгляду питань порядку денного до депутатів звернувся голова Миколаївської обласної ради Антон Табунщик, який особисто був присутній на засіданні Південноукраїнської міської ради.

Він звернув увагу, що громаді варто активніше працювати над залученням грантів і небюджетних коштів та запропонував звернутися до Агенції регіонального розвитку, яка вже допомогла низці громад реалізувати успішні проєкти.

— Вам також рекомендую розглянути це питання, звернутися до Агенції регіонального розвитку області і використати їхній досвід, — сказав він.

Окремо голова облради зауважив, що багато дискусій, які депутати ведуть безпосередньо в сесійній залі, варто вирішувати ще на етапі роботи профільних комісій.

Голова Миколаївської обласної ради Антон Табунщик. Фото з Facebook-сторінки Антона Табунщика

— Зі сторони здається, що трохи більше треба витрачати часу на продуктивну роботу саме на комісіях. Перш за все це бачать мешканці громади, — наголосив Антон Табунщик.

Він також нагадав, що після тривалої перерви в роботі міської ради увага жителів до роботи депутатів значно посилилася, тому кожне рішення та кожен виступ уважно аналізуються громадою.

Крім того, Антон Табунщик порадив переглянути підходи до управління комунальним майном. На його думку, замість того щоб виносити більшість майнових питань на комісії та сесії, громада може розглянути створення окремого комунального підприємства або управління, яке відповідатиме за це напрямок.