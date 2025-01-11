  • субота

    11 січня, 2025

  • 4.2°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 11 січня , 2025 субота

  • Миколаїв • 4.2° Похмуро

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Польща та Україна підтвердили перші дозволи на ексгумацію жертв Волинської трагедії

Стяги Польщі та України під час мітингу в Кракові. Фото: ShutterstockСтяги Польщі та України під час мітингу в Кракові. Фото: Shutterstock

Україна та Польща досягли домовленостей у перших рішеннях щодо ексгумації жертв Волинської трагедії. Переговори вели міністерства культури країн.

Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, назвавши досягнуті домовленості проривом.

 «Нарешті прорив. Є рішення про перші ексгумації», — написав він.

Польський прем'єр подякував міністрам культури обох країн за плідну співпрацю. За його словами, він чекає на подальші рішення щодо ексгумації.

Пізніше з заявою виступив глава МЗС України Андрій Сибіга, підкресливши важливість співпраці з Польщею, особливо в умовах російської агресії.

«Ми поважаємо один одного і разом захищаємося від російського імперіалізму. Кожне вирішене двостороннє питання — це удар по Москві», — заявив міністр.

Сибіга високо оцінив виконану роботу та висловив сподівання на подальшу реалізацію домовленостей із дотриманням принципів взаємоповаги.

Нагадаємо, що у липні 2024 року, парламент Польщі визнав депортацію кримських татар у 1944 році геноцидом.

Останні новини про: Польща

Перші добровольці Українського легіону, сформованого в Польщі, прибули в Україну, — Посол
Польща розробляє стратегічні плани евакуації на випадок надзвичайних ситуацій
Польща допоможе Україні, якщо Словаччина не постачатиме електрику
Реклама

Читайте також:

новини

Комісія облради звернулася до поліції з вимогою перевірити законність дій КП «Миколаївські парки»

Аліса Мелік-Адамян
новини

В Новому Бузі виставили на аукціон приміщення колишнього кінотеатру за ₴1 млн

Аліна Квітко
новини

Жоден представник влади Миколаєва не прийшов на засідання екологічної комісії облради щодо скандалу з обрізкою дерев

Аліса Мелік-Адамян
новини

У Первомайському районі на Миколаївщині закрили 17 шкіл та дитсадків через відсутність дітей

Володимир Коваль
новини

У Первомайському районі на Миколаївщині знаходиться 10 тисяч переселенців

Володимир Коваль

Останні новини про: Польща

Польща допоможе Україні, якщо Словаччина не постачатиме електрику
Польща розробляє стратегічні плани евакуації на випадок надзвичайних ситуацій
Перші добровольці Українського легіону, сформованого в Польщі, прибули в Україну, — Посол

₴300 млрд збитків: на Миколаївщині оцінили шкоду завдану заповідникам від військових дій

Найпопулярніші статті української Вікіпедії 2024 року: лідирує Сирський

У Миколаєві загорівся автомобіль, ніхто не постраждав

Незаконний перетин кордону: за добу в Україні провели 600 обшуків, оголосили — 60 підозр