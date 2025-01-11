Польща та Україна підтвердили перші дозволи на ексгумацію жертв Волинської трагедії

Стяги Польщі та України під час мітингу в Кракові. Фото: Shutterstock

Україна та Польща досягли домовленостей у перших рішеннях щодо ексгумації жертв Волинської трагедії. Переговори вели міністерства культури країн.

Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, назвавши досягнуті домовленості проривом.

«Нарешті прорив. Є рішення про перші ексгумації», — написав він.

Польський прем'єр подякував міністрам культури обох країн за плідну співпрацю. За його словами, він чекає на подальші рішення щодо ексгумації.

Пізніше з заявою виступив глава МЗС України Андрій Сибіга, підкресливши важливість співпраці з Польщею, особливо в умовах російської агресії.

«Ми поважаємо один одного і разом захищаємося від російського імперіалізму. Кожне вирішене двостороннє питання — це удар по Москві», — заявив міністр.

Сибіга високо оцінив виконану роботу та висловив сподівання на подальшу реалізацію домовленостей із дотриманням принципів взаємоповаги.

Нагадаємо, що у липні 2024 року, парламент Польщі визнав депортацію кримських татар у 1944 році геноцидом.