Польща та Україна підтвердили перші дозволи на ексгумацію жертв Волинської трагедії
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- Світлана Іванченко
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11:29, 11 січня, 2025
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Україна та Польща досягли домовленостей у перших рішеннях щодо ексгумації жертв Волинської трагедії. Переговори вели міністерства культури країн.
Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, назвавши досягнуті домовленості проривом.
«Нарешті прорив. Є рішення про перші ексгумації», — написав він.
Польський прем'єр подякував міністрам культури обох країн за плідну співпрацю. За його словами, він чекає на подальші рішення щодо ексгумації.
Пізніше з заявою виступив глава МЗС України Андрій Сибіга, підкресливши важливість співпраці з Польщею, особливо в умовах російської агресії.
«Ми поважаємо один одного і разом захищаємося від російського імперіалізму. Кожне вирішене двостороннє питання — це удар по Москві», — заявив міністр.
Сибіга високо оцінив виконану роботу та висловив сподівання на подальшу реалізацію домовленостей із дотриманням принципів взаємоповаги.
Нагадаємо, що у липні 2024 року, парламент Польщі визнав депортацію кримських татар у 1944 році геноцидом.
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