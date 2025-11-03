У листопаді українці побачать найяскравіший супермісяць року

5 листопада українці побачать найбільший супермісяць року. Ілюстративне фото: Getty Images

Увечері 5 листопада українці зможуть спостерігати найяскравіший і найближчий супермісяць 2025 року — так званий Бобровий Місяць. Ця подія стане другою з трьох суперповень року, але саме вона буде наймасштабнішою.

Про це повідомляє Associated Press з посиланням на дані NASA.

Зазначається, що цього разу Місяць підійде до Землі на відстань менше ніж 357 тисяч кілометрів, завдяки чому виглядатиме на 14% більшим і на 30% яскравішим, ніж зазвичай. Таке явище трапляється, коли повня збігається з моментом, коли Місяць проходить перигей — найближчу до Землі точку своєї орбіти.

Для спостереження за супермісяцем не потрібне спеціальне обладнання — достатньо ясного неба.

Як пояснила директорка планетарію Абрамса в Університеті штату Мічиган Шеннон Шмолл, візуальна різниця у розмірі не завжди помітна неозброєним оком, однак супутник сяятиме особливо яскраво.

— Різниця найбільш очевидна при порівнянні з іншими зображеннями або спостереженнями, — зазначила Шеннон Шмолл.

Єдиним відчутним фізичним ефектом стане трохи вищий рівень припливів, але він не буде небезпечним.

Хоча офіційно повня настане в середу 5 листопада, найкращий час для спостережень за нею — четвер, 6 листопада. Найкращий вигляд повня має, коли місяць сходить над східним горизонтом у ранніх сутінках. Це актуально і для суперповні, оскільки тоді Місяць здається особливо великим і яскравим.

Боброва повня — 11-а з 12 цього року. Три з них стали супермісяцями, але саме листопадова буде найбільша. Наступний і останній у 2025 році супермісяць очікується 4 грудня.

Раніше повідомлялось, що посадковий модуль Blue Ghost успішно приземлився на ближньому боці Місяця, у Морі Криз — рівнині, що утворилася внаслідок виверження лави після падіння астероїда.