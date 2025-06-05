ЄС продовжив пільговий режим на імпорт заліза і сталі з України. Ілюстративне фото: Getty Images

Рада Європейського Союзу ухвалила рішення про продовження пільгового режиму щодо імпорту заліза та сталі з України ще на три роки.

Як зазначається на сайті Ради ЄС, метою рішення є підтримка української економіки, що постраждала внаслідок повномасштабної війни Росії.

Регламент набуде чинності 6 червня 2025 року та діятиме до 2028 року. Однак Єврокомісія зберігає за собою право тимчасово зупинити дію цього рішення для окремих товарів — максимум на 12 місяців. Це станеться, якщо імпорт з України різко зросте і почне шкодити або загрожуватиме виробникам у ЄС, які виготовляють подібну продукцію.

У ЄС наголосили, що повномасштабне вторгнення Росії негативно вплинуло на здатність України вести зовнішню торгівлю, зокрема через окупацію та руйнування металургійних заводів.

Нагадаємо, що протягом січня-квітня цього року в Україну імпортували товарів на суму 24,8 мільярда доларів, а експортували — на 13,3 мільярда доларів. Загальний товарообіг склав понад 38 мільярди доларів.