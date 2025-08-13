Вже 46 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

На концерті Коржа у Варшаві українців затримали за бійки та заборонену символіку, — МЗС

Прапор ОУН-УПА на концерті Макса Коржа у Варшаві. Скриншот з соцмережіПрапор ОУН-УПА на концерті Макса Коржа у Варшаві. Скриншот з соцмережі

Міністерство закордонних справ України повідомило про затримання кількох громадян України після заворушень, які сталися під час концерту Макса Коржа у Варшаві.

Про це пресслужба МЗС повідомила в коментарі Hromadske.

За даними посольства України в Польщі, під арештом перебувають троє українців віком 30, 23 та 20 років. Польська поліція інкримінує їм агресивні дії, конфлікти з персоналом та використання забороненої законом символіки.

«Наразі підтверджено затримання громадян України 1995, 2002 та 2005 року народження. Польські правоохоронці інкримінують їм акти агресії, сутички з персоналом та демонстрацію забороненої польським законодавством символіки», — зазначили дипломати.

Загалом проти 57 українців, які були присутні на заході, розпочали процедуру депортації. Посольство України направило офіційні запити до польських компетентних органів та взяло справу під особливий контроль.

Нагадаємо, що Польща ініціювала депортацію громадян України через їхню поведінку на концерті у Варшаві білоруського співака Макса Коржа. 

