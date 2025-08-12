Польща депортує понад пів сотні українців через поведінку на концерті у Варшаві, — Туск
-
- Світлана Іванченко
-
•
-
17:12, 12 серпня, 2025
-
Польща ініціює депортацію 57 громадян України та шести білорусів через їхню поведінку на концерті у Варшаві білоруського співака Макса Коржа.
Про це, як повідомляє агенція PAP, 12 серпня на засіданні польського уряду заявив прем’єр-міністр Дональд Туск.
Він також наголосив, що Росія намагається посварити Київ з Варшавою, використовуючи антипольські настрої серед українців та антиукраїнську риторику в Польщі.
— Кульмінація війни в Україні наближається, тому Росія робить усе, щоб налаштувати Київ проти Варшави. Антипольські жести українців та розпалювання антиукраїнських настроїв у Польщі — це стратегія Путіна, організована іноземними агентами та місцевими ідіотами. Завжди одними й тими ж, — Дональд Туск.
Посольство України в Польщі наразі не коментувало повідомлень про висилку громадян України.
Як повідомляло Польське радіо, під час концерту у натовпі помітили прапор Організації українських націоналістів (ОУН–УПА). Депутат від партії «Право і справедливість» Даріуш Матецький заявив, що звернеться зі скаргою до окружної прокуратури Варшави з цього приводу.
Нагадаємо, що у Польщі продовжили прикордонний контроль із Німеччиною та Литвою продовжили до 4 жовтня.
Останні новини про: Польща
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.