Польща вишле понад пів сотні українців. Фото: Twitter/Straż Graniczna

Польща ініціює депортацію 57 громадян України та шести білорусів через їхню поведінку на концерті у Варшаві білоруського співака Макса Коржа.

Про це, як повідомляє агенція PAP, 12 серпня на засіданні польського уряду заявив прем’єр-міністр Дональд Туск.

Він також наголосив, що Росія намагається посварити Київ з Варшавою, використовуючи антипольські настрої серед українців та антиукраїнську риторику в Польщі.

— Кульмінація війни в Україні наближається, тому Росія робить усе, щоб налаштувати Київ проти Варшави. Антипольські жести українців та розпалювання антиукраїнських настроїв у Польщі — це стратегія Путіна, організована іноземними агентами та місцевими ідіотами. Завжди одними й тими ж, — Дональд Туск.

Посольство України в Польщі наразі не коментувало повідомлень про висилку громадян України.

Як повідомляло Польське радіо, під час концерту у натовпі помітили прапор Організації українських націоналістів (ОУН–УПА). Депутат від партії «Право і справедливість» Даріуш Матецький заявив, що звернеться зі скаргою до окружної прокуратури Варшави з цього приводу.

