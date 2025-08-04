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Польща продовжила перевірки на кордонах із Німеччиною та Литвою до жовтня

Польські прикордонники проводять перевірку на кордоні з Литвою. Фото: Komenda Główna Straży GranicznejПольські прикордонники проводять перевірку на кордоні з Литвою. Фото: Komenda Główna Straży Granicznej

У Польщі прикордонний контроль на кордонах із Німеччиною та Литвою продовжили до 4 жовтня.

Про це повідомляє PAP.

Міністр внутрішніх справ Марчін Кервінський пояснив, що рішення пов’язано з тим, що, за його словами, маршрут переправлення нелегальних мігрантів перемістився на кордони Литви та Латвії.

«98% герметичність нашої “дамби” призводить до того, що білоруські та російські служби й нелегальна міграція переміщуються на інші ділянки», — наголосив Марчін Кервінський.

Міністр запевнив, що європейські партнери «повністю розуміють» рішення Польщі запровадити прикордонний контроль. Він додав, що у вересні польський уряд розгляне подальші дії.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що бачить чимало ознак, які свідчать про можливе припинення бойових дій в Україні найближчим часом — щонайменше тимчасово.

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