Польща продовжила перевірки на кордонах із Німеччиною та Литвою до жовтня

Польські прикордонники проводять перевірку на кордоні з Литвою. Фото: Komenda Główna Straży Granicznej

У Польщі прикордонний контроль на кордонах із Німеччиною та Литвою продовжили до 4 жовтня.

Про це повідомляє PAP.

Міністр внутрішніх справ Марчін Кервінський пояснив, що рішення пов’язано з тим, що, за його словами, маршрут переправлення нелегальних мігрантів перемістився на кордони Литви та Латвії.

«98% герметичність нашої “дамби” призводить до того, що білоруські та російські служби й нелегальна міграція переміщуються на інші ділянки», — наголосив Марчін Кервінський.

Міністр запевнив, що європейські партнери «повністю розуміють» рішення Польщі запровадити прикордонний контроль. Він додав, що у вересні польський уряд розгляне подальші дії.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що бачить чимало ознак, які свідчать про можливе припинення бойових дій в Україні найближчим часом — щонайменше тимчасово.