Туск припускає можливу паузу у війні в Україні, але Польща має бути готова до оборони

Дональд Туск. Фото: РАР

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що бачить чимало ознак, які свідчать про можливе припинення бойових дій в Україні найближчим часом — щонайменше тимчасово.

Про це повідомляє польське видання Onet.

За словами Туска, існує велика ймовірність, що війна, розв’язана Росією проти України, буде принаймні призупинена в найближчій перспективі.

— Є велика ймовірність і багато ознак, що вказують на те, що, можливо, російсько-українська війна буде принаймні призупинена найближчим часом, — сказав Дональд Туск.

Водночас він підкреслив, що це не повинно вплинути на рівень оборонної готовності Польщі.

— Польща повинна бути готова до оборони, незалежно від подій на російсько-українському фронті. Ми не можемо втратити ні години, ні дня в цій гонці за сучасну армію, — підкреслив прем'єр-міністр.

Раніше президент США Дональд Трамп дав 10 днів російському президенту Володимир Путін, щоб укласти мирну угоду з Україною.