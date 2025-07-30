Туск припускає можливу паузу у війні в Україні, але Польща має бути готова до оборони
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- Світлана Іванченко
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20:40, 30 липня, 2025
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Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що бачить чимало ознак, які свідчать про можливе припинення бойових дій в Україні найближчим часом — щонайменше тимчасово.
Про це повідомляє польське видання Onet.
За словами Туска, існує велика ймовірність, що війна, розв’язана Росією проти України, буде принаймні призупинена в найближчій перспективі.
— Є велика ймовірність і багато ознак, що вказують на те, що, можливо, російсько-українська війна буде принаймні призупинена найближчим часом, — сказав Дональд Туск.
Водночас він підкреслив, що це не повинно вплинути на рівень оборонної готовності Польщі.
— Польща повинна бути готова до оборони, незалежно від подій на російсько-українському фронті. Ми не можемо втратити ні години, ні дня в цій гонці за сучасну армію, — підкреслив прем'єр-міністр.
Раніше президент США Дональд Трамп дав 10 днів російському президенту Володимир Путін, щоб укласти мирну угоду з Україною.
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