 Миколаївців запрошують до краєзнавчого музею на лекції, виставку та тематичні екскурсії у серпні

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Головна Новини Культура 12:15, 01 серпня, 2026

Миколаївців запрошують до краєзнавчого музею на лекції, виставку та тематичні екскурсії у серпні

Будівля Миколаївського обласного краєзнавчого музею. Архівне фото МикВістіБудівля Миколаївського обласного краєзнавчого музею. Архівне фото МикВісті

У серпні Миколаївський обласний краєзнавчий музей підготував для відвідувачів тематичні лекції, виставку, зустріч до Дня археолога та традиційні екскурсії вихідного дня.

Про це повідомили на сторінці музею в Facebook.

Так, 2 серпня відбудеться тематична лекція до Міжнародного дня пам'яті жертв нацистського геноциду ромів, а 14 серпня — святкова зустріч до Дня археолога за участю науковців, істориків, краєзнавців та археологів.

Із 19 серпня до 19 вересня у музеї працюватиме виставка «Фрагменти (не)тиші. 35 років степового резонансу», присвячена Дню Незалежності України.

Також щонеділі о 14:00 проходитимуть тематичні екскурсії:

  • 2 серпня — інтерактивна екскурсія для школярів «Клуб 4 лапи. Про собак і не тільки»;

  • 9 серпня — екскурсія «Таємниці музейного подвір'я та підвалів»;

  • 16 серпня — авторська лекція Тетяни Губської «Історія весільної сукні»;

  • 23 серпня — екскурсія-гра для дітей «Чарівний світ комах».

У музеї зазначили, що для участі у заходах необхідний попередній запис. Отримати додаткову інформацію можна за телефонами: (0512) 37-70-14 та 093 814 24 36.

Музей працює щодня, крім п'ятниці, з 09:00 до 17:00.

Нагадаємо, у Миколаєві оцифрували 312 музейних артефактів, які доступні для перегляду в онлайн-музеї.

Автор
Аліса Мелікадамян
Аліса Мелікадамян
Випускова редакторка, репортерка
Випускова редакторка і репортерка МикВісті, журналістка з 2018 року, спеціалізується насамперед на судовій тематиці, висвітленні судових процесів, політики, відео- й фоторепортажів та інтерв’ю, переможниця журналістського конкурсу ІСАР Єднання «Відновлення України: шлях до єдності» у 2024 році.

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