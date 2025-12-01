У Миколаєві оцифрували понад 300 музейних артефактів: їх можна побачити в онлайн-музеї та книзі

Цифрова колекція музею, фото: Платформа MY ART

У Миколаєві оцифрували 312 музейних артефактів, які доступні для перегляду в онлайн-музеї.

Про це у прямому ефірі сьогодні, 1 грудня, розповів керівник комунальної установи «Агенція розвитку Миколаєва» Віктор Сікаленко, пишуть «МикВісті».

— Ми продовжуємо роботу з оцифрування нашої матеріальної спадщини. Наразі відцифровано 312 музейних артефактів, які представлені в онлайн-музеї, створеному в межах проєкту. Частина з них також надрукована у книзі, яку можна побачити не лише у музеях та бібліотеках Миколаєва, а й у національних та регіональних бібліотеках України, — розповів Віктор Сікаленко.

Зазначимо, що наприкінці жовтня у Миколаєві відбулася презентація альбому-каталогу «Цифрова колекція музею. Живопис». Видання зібрало понад 200 ілюстрацій творів українських художників ХХ століття — від класиків до майстрів південноукраїнської школи, які зберігаються у Миколаївському обласному художньому музеї ім. Верещагіна та Миколаївському обласному краєзнавчому музеї.

До каталогу увійшли 23 роботи з колекції обласного художнього музею, серед яких твори Андрія Антонюка, Михайла Озерного, Віталія Шевченка, Олександра Ріттіха, Леоніда Інглезі та Володимира Якубовського.

Оцифрована картина Леоніда Блінова «Кораблі у гавані», надійшла з Одеської картинної галереї

Процес оцифрування

У 2024 році стало відомо, що в Миколаєві оцифрують понад 1000 старих листівок і фотографій кінця ХІХ — першої половини ХХ століття з фондів Миколаївського обласного краєзнавчого музею. Це унікальні вуличні світлини старого міста, фотокартки з сімейних архівів відомих родин Миколаєва та задокументовані сюжети різних історичних подій в житті регіону.

Проєкт з оцифрування експонатів реалізує Платформа MY ART у партнерстві з комунальною установою «Агенцією розвитку Миколаєва» за фінансової підтримки Стабілізаційного фонду культури та освіти Федеральним міністерством закордонних справ Німеччини та Goethe-Institut в Україні.

Співробітники Миколаївського обласного краєзнавчого музею зазначають, що музейна колекція налічує понад 390 тисяч предметів зберігання. І це тільки частка основного фонду. Група зберігання друкованих та рукописних паперових документів і фотографій — це десятки тисяч предметів. І всі вони потребують оцифрування.