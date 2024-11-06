У Миколаєві представили ще одну збірку оцифрованих картин з колекції двох музейних фондів

У Миколаєві представили цифрову колекцію графіки з фонду двох музеїв. Фото: «МикВісті»

З фондів Миколаївського обласного художнього музею імені Василя Верещагіна та Миколаївського обласного краєзнавчого музею оцифрували 430 експонатів графіки другої половини ХХ століття, частина з яких раніше не була представлена публіці.

Проєкт «Цифрова колекція музею: Графіка» презентували 5 листопада у музичній вітальні Миколаївського обласного художнього музею, повідомляє кореспондентка «МикВісті».

Оцифрування музейної колекції реалізується «Агенцією розвитку Миколаєва» спільно з Платформою MY ART за підтримки «Українського культурного фонду».

Євген Гомонюк. Фото: «МикВісті»

Менеджер проєкту Євген Гомонюк у коментарі «МикВісті», розповів що ідея оцифрування зʼявилась під час пандемії у 2020 році.

«Проєкт народився у 2020 році, а зараз ми продовжуємо цю історію. Чому тоді це народилася? Був COVID-19, все було зачинено. Музеї також не працювали, і не приймали відвідувачів, відповідно усі художні твори були недоступні. Ми вирішили у спосіб цифровізації зробити їх відомими, щоб люди могли ознайомитись з експонатами онлайн», — розповів Євген Гомонюк.

Він додав, що стимулом до створення проєкту стало викраденням художніх робіт з музею Херсона.

«Додатковий поштовх до створення такого проєкту стала ситуація, коли у Херсон викрали роботи з музею, а у них навіть не було каталогу цих робіт. Так не повинно бути, має бути чітке розуміння про наше надбання. Коли ми знаємо, чим ми володіємо, ми розуміємо, чим ми можемо пишатися», — каже менеджер проєкту.

У Миколаєві представили цифрову колекцію графіки з фонду двох музеїв. Фото: «МикВісті»

Автори проєкту представили також друковане видання альбому-каталогу оцифрованих робіт. Туди увійшло 200 експонатів.

Заступниця директора Миколаївського обласного художнього музею Лариса Твєрітінова, зазначає, що це вже четвертий каталог оцифрованих експонатів музею. Збірники вже містять 1065 творів оригінальної графіки цього періоду, включно до 2000 року. Усі роботи можна побачити на сайті: museum.myart.org.ua

У Миколаєві представили цифрову колекцію графіки з фонду двох музеїв. Фото: «МикВісті»

У кінці заходу команда проєкту представила дві анімовані роботи та віртуальну виставкову залу, де наявні 35 художніх робіт. Щоб подивитись робити, потрібно завантажити додаток за посиланням.

У Миколаєві представили цифрову колекцію графіки з фонду двох музеїв. Фото: «МикВісті»

У Миколаєві представили цифрову колекцію графіки з фонду двох музеїв. Фото: «МикВісті»

У Миколаєві представили цифрову колекцію графіки з фонду двох музеїв. Фото: «МикВісті»

У Миколаєві представили цифрову колекцію графіки з фонду двох музеїв. Фото: «МикВісті»

У Миколаєві представили цифрову колекцію графіки з фонду двох музеїв. Фото: «МикВісті»

У Миколаєві представили цифрову колекцію графіки з фонду двох музеїв. Фото: «МикВісті»

Нагадаємо, у Миколаєві, 4 листопада, троє українських літераторів презентували свою творчість в рамках поетичних читань Meridian Mykolaiv.